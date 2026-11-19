Ascolti tv 18 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show” contro “Viola come il mare 3“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 18 novembre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Tale e Quale Show” vs “Viola come il mare 3”. Auditel del 18 novembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show” contro “Viola come il mare 3”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tale e Quale Show, la finale del varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 3.043.000 spettatori pari allo 22.5% di share.

Su Rai 2: Patù, la passione delle idee, il programma di Roberto Inciocchi che racconta l’Italia, con reportage dal territorio, politica, cronaca, intelligenza artificiale e grandi storie italiane ha fatto compagnia a 217.000 spettatori pari al 1.4%.

Rai 3: Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha attirato l’attenzione di 1.091.000 spettatori pari allo 7.3% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha informato 440.000 telespettatori pari ad uno share del 3.6%.

Canale 5: Viola come il mare 3, la nuova stagione della serie tv con protagonista Francesca Chillemi ha interessato 1.919.00 spettatori con uno share del 13.4%.

Italia 1: ATP Finals 2026 – Cobolli vs Tiafoe , la partita del prestigioso torneo di tennis a Torino ha coinvolto 1.285.000 spettatori con il 6.5% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha registrato 1.540.000 spettatori con il 9.8%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi della zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 435.000 spettatori (3.2%).

Nove: Il Tavolo di Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio con tantissimi ospiti ha raccolto 565.000 spettatori con il 3.7% e 308.000 spettatori con il 4.1% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire….

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.614.000 spettatori con il 22.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.400.000 spettatori con il 21.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 novembre 2026

RAI 1

La Volta Buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00% ;

: spettatori con il ; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5