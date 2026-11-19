A tre anni da Showtime e dal successo cinematografico di Gloria!, Margherita Vicario torna sulla scena musicale con Un Tripudio di Pelle e di Baci, il nuovo album in uscita il 20 novembre per Island Records, anticipato dai singoli La persona che più mi odia e Ho chiesto aiuto. Dopo averci abituato a uno sguardo sempre attento alle dinamiche sociali, la cantautrice romana compie stavolta un coraggioso viaggio introspettivo, concentrando i riflettori sull’individuo, sulle sue intime contraddizioni e sul complesso mosaico dei sentimenti personali. Composto da tredici tracce – la cui produzione e direzione artistica sono curate da Giovanni Pallotti con le co-produzioni di Ramiro Levy, Mr. Monkey e Dade – il disco si snoda attraverso un eclettismo sonoro che fonde la matrice cantautorale con aperture pop, orchestrazioni sfarzose, chitarre rock, ritmi samba e suggestioni tipiche del musical di Broadway. Il suggestivo titolo racchiude una precisa visione filosofica e poetica: la “pelle” rappresenta l’involucro individuale che ci custodisce e si trasforma nel tempo, i “baci” simboleggiano l’incontro con gli altri e la dimensione collettiva della condivisione, mentre il “tripudio” evoca quella vitalità irrefrenabile che spinge l’essere umano verso un eterno movimento di ricerca. Disponibile in formato digitale, in LP standard e in una versione in vinile numerata e autografata in esclusiva sullo shop di Universal Music, l’opera si chiude emblematicamente con il brano L’autostima, offrendo al pubblico un ritratto sincero, lucido e privo di filtri di una delle voci più poliedriche e originali del panorama musicale italiano contemporaneo.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Margherita Vicario. La cantante ha spiegato com’è nata l’idea del nuovo album: “In realtà avevo questa canzone che mi navigava dentro da quasi dieci anni; avevo iniziato a scriverla, con strofe e melodia, nove anni fa. Poi ho capito che doveva essere un po’ il perno del nuovo progetto. E ho pensato: se pubblico questa, dovrò andare parecchio a fondo nel donare una versione di me che le persone che mi conoscono e mi ascoltano non hanno mai visto. Piano piano ho inanellato tutta un’altra serie di canzoni che hanno a che fare con me, la mia vita, le mie storie d’amore, i miei tentativi, i miei rapporti, le mie ambizioni e anche i miei problemi”. Nel brano è presente anche un brano politico in cui si respira il clima della collettività e delle manifestazioni: “Non penso che sia obbligatorio schierarsi, ma un artista ha la responsabilità delle proprie parole perché traduce la realtà che vive. Anche una canzone d’amore può essere politica. Ad alcuni la presa di posizione viene naturale come un’esigenza interiore, e di sicuro faccio parte di questa schiera. Però, ironia della sorte, ho fatto un disco in cui non faccio nomi e cognomi e non ho nessun dente avvelenato, se non con me stessa e con come sono andate alcune cose della mia vita. In quel brano, però, mi sono riempita gli occhi del ritorno alla collettività a cui abbiamo assistito quest’anno: dalla testimonianza contro le atrocità in Palestina o in Ucraina, fino alla preoccupazione per l’estrema destra che sale al potere in tanti posti”.

Dal punto di vista musicale, il disco spazia dalle chitarre rock alle atmosfere della samba (presenti nel brano Gatinho): “Una canzone racconta qualcosa, è come il personaggio di uno spettacolo teatrale o di un film, deve avere anche il vestito adatto, se no non capisci veramente chi è”. Curiosa anche la scelta di pubblicare un album senza featuring: “È venuto così, forse sbaglio, ma per me la collaborazione deve avere senso e in questo caso non ce l’aveva, erano tutte cose che andavano bene così”.

Il viaggio di Un Tripudio di Pelle e di Baci prenderà presto vita anche sul palco con due imperdibili live teatrali, l’8 febbraio all’Auditorium Conciliazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano: “Sarà uno show abbastanza trionfale, massimalista. Non ho mai fatto uno show così grosso a teatro… cercherò di costruire il concerto in modo da fare un viaggio anche molto nelle emozioni”. E per il futuro cinematografico dopo il successo di Gloria!, l’artista ci anticipa: “Ora mi dedico tutto quest’anno al mio album e al tour, ma sto già scrivendo un altro film, perché è stata un’esperienza molto gratificante e mi piace questa complessità a strati”.

Intervista esclusiva a Margherita Vicario

Margherita, il 20 novembre esce il tuo nuovo album “Un tripudio di pelle e di baci”, un disco molto intimista. Quale consapevolezza ti ha spinto a fare questo salto all’indietro?

In realtà avevo questa canzone che mi navigava dentro da quasi dieci anni; avevo iniziato a scriverla, con strofe e melodia, nove anni fa. Poi ho capito che doveva essere un po’ il perno del nuovo progetto. E ho pensato: se pubblico questa, dovrò andare parecchio a fondo nel donare una versione di me che le persone che mi conoscono e mi ascoltano non hanno mai visto. Piano piano ho inanellato tutta un’altra serie di canzoni che hanno a che fare con me, la mia vita, le mie storie d’amore, i miei tentativi, i miei rapporti, le mie ambizioni e anche i miei problemi. Alla fine mi sono detta: “Beh, mi sa che questo disco è proprio sui cazzacci miei” (ride, ndr), cose che non avevo mai fatto prima.

Negli album precedenti mettevi cose molto profonde ma sempre mischiate a una visione più sociale…

Sì, ma poi mi sono resa conto che la società è comunque fatta da singoli individui e ognuno, dentro di sé, ha tutto un sistema di pesi e contrappesi. Ho capito che il disco era totalmente rivolto verso me stessa, ma declinato in una forma massimalista: se c’è rabbia, che sia una rabbia elettrica; se c’è un sogno, che sia il sogno di Broadway; se c’è nostalgia, che sia piena di violini; se c’è un innamoramento, che diventi una samba. Ho cercato di dare una veste musicale precisa a queste riflessioni.

Nel brano Un tripudio di intenti parli del peso delle aspettative altrui. Le hai mai sentite addosso? Come le hai vissute?

Un pochino sì, perché il lavoro che faccio – e che fanno quelli come me – è basato sulla collaborazione. Io da sola non è che esco da camera mia con il disco finito. Quindi ho sempre goduto del rapporto con gli altri. Crescendo, mi sono resa conto di essere un po’ – come dice mia sorella – una people pleaser, cioè una che vuole sempre che tutti siano di buon umore e che nessuno stia troppo insoddisfatto (anche se i miei ex fidanzati probabilmente non direbbero lo stesso, visto che sono fin troppo attenta!). Però per questo disco mi sono detta: “Vabbè, lo faccio esattamente come me lo immagino”.

Nell’album c’è anche un pezzo politico, “Sempre meno sempre meglio”, in cui parli del rumore delle piazze. Secondo te, oggi un artista deve prendere una posizione? E cosa pensi dei giovani che manifestano?

Non penso che sia obbligatorio schierarsi, ma un artista ha la responsabilità delle proprie parole perché traduce la realtà che vive. Anche una canzone d’amore può essere politica. Ad alcuni la presa di posizione viene naturale come un’esigenza interiore, e di sicuro faccio parte di questa schiera. Però, ironia della sorte, ho fatto un disco in cui non faccio nomi e cognomi e non ho nessun dente avvelenato, se non con me stessa e con come sono andate alcune cose della mia vita. In quel brano, però, mi sono riempita gli occhi del ritorno alla collettività a cui abbiamo assistito quest’anno: dalla testimonianza contro le atrocità in Palestina o in Ucraina, fino alla preoccupazione per l’estrema destra che sale al potere in tanti posti. Molti pezzi della canzone nascono proprio dalle immagini di folle che si ritrovano. La società è fatta di singoli e i nostri pensieri si materializzano insieme agli altri.

In vista del 25 novembre (Giornata contro la violenza sulle donne), dopo le parole di Elena Cecchettin (“per Giulia non fate un minuto di silenzio, fate rumore”), secondo te si sta facendo abbastanza rumore?

Non so se si sta facendo abbastanza, ma di sicuro nel rapporto uomo-donna c’è un gran casino, una grande confusione. Forse anche l’esigenza di fare un disco così sull’amore e sui rapporti nasce da quanto è spaventoso questo racconto collettivo, questa crisi dell’uomo e della donna e i cambiamenti sociali in corso nel mondo. Gli organi di stampa e chi scrive i titoli hanno una grandissima responsabilità. Si fa rumore, ma il rumore serve a fare pressione su chi ha il potere di decidere, che poi sono pochissimi. Quindi sì, il rumore si fa, ma non mi sembra che ai vertici le cose cambino poi molto.

Nel brano L’autostima descrivi lo sguardo di chi si accorge di essere cresciuto. Guardando indietro, qual è il traguardo di cui vai più fiera e l’errore che oggi guardi con più tenerezza?

Vado fiera del fatto di essere cambiata: sentirmi una persona diversa rispetto al passato è un traguardo profondo che non do per scontato. Non credo molto nei “grossi errori”: le cose succedono sempre in relazione a qualcun altro, si è sempre in due (o anche di più, come canto in un altro pezzo). Spesso si è irretiti da un pensiero di fondo e da una cultura che circola. Più che perdonarmi – che non è una parola che amo particolarmente –, oggi ho gli occhi per capire che determinati sbagli non erano che reazioni a come stavo in quel momento.

In Ho chiesto aiuto parli di dolore e fragilità. In un’epoca in cui bisogna essere sempre performanti, quanto è importante normalizzarla?

Io stessa sono abbastanza performante, me lo dico da sola, esplodo sempre come un popcorn! Ma questo non esclude la fragilità; anzi, l’essere fragili e il sguazzare nel dolore – cercando di superarlo ma guardandolo in faccia – è la materia fondativa per poter raccontare. Qualsiasi storia ha bisogno di un’evoluzione, altrimenti sarebbe solo “fare zapping”.

A proposito di sentimenti: ti è mai capitato di perdere la testa per amore o di trovarti in relazioni non sane?

Perdere la testa non tantissime volte, ma mi è successo. E per quanto riguarda le relazioni non sane… come dicevo prima, si fa sempre in due. Forse quando ero più piccola mi è capitato di più. Ora che sono più grande mi rendo conto che ognuno mette in ballo quello che ha; se le cose non vanno e c’è un grande dolore, bisogna mettersi la giacca e cambiare palazzo.

In questo album hai sperimentato sonorità nuove, come la samba. Ti sei divertita?

Molto! Penso che in un disco una canzone sia come il personaggio di uno spettacolo teatrale o di un film: deve avere il vestito adatto, altrimenti non capisci chi è veramente. Negli arrangiamenti con il mio produttore Giovanni Pallotti ci siamo sbizzarriti: dove c’è rabbia ci sono chitarre elettriche che sembrano sul punto di far saltare la corrente; dove c’è un innamoramento leggero e oltreoceano, c’è la samba.

Una curiosità: a differenza di molti dischi attuali, qui non ci sono featuring. È stata una scelta?

Sì, è venuto così in modo naturale. Per me la collaborazione deve avere senso, e in questo caso non ne aveva: i brani andavano bene così. Non sono assolutamente contro i featuring (in passato li ho fatti con Speranza, La Rappresentante di Lista e altri, anche con persone molto diverse da me), ma devono nascere da un’esigenza reale. Nel mercato odierno è un meccanismo molto usato, ma qui la direzione era un’altra.

Il prossimo anno ti esibirai dal vivo con due live. Che spettacolo dobbiamo aspettarci?

Sarà uno show molto teatrale. Non ho mai fatto uno spettacolo così grande a teatro: di solito nei miei concerti ci si alza in piedi e si balla dal primo minuto, e magari succederà anche stavolta, ma cercherò di costruire un viaggio profondo nelle emozioni. Mi piace cantare, scrivere e raccontare, ci sarà una grande band e sarà uno show trionfale e massimalista.

E per quanto riguarda il cinema? Dopo il successo di Gloria!, stai preparando un altro film da regista?

Per adesso mi dedico anima e corpo all’album e al tour, ma sì, sto già scrivendo un altro film. È stata un’esperienza talmente gratificante e complessa – mi piace questa complessità “a strati” – che mi sono divertita moltissimo e non vedo l’ora di farlo di nuovo.