Come sono andati gli ascolti della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2026? Sabato 10 ottobre il programma condotto da Milly Carlucci ha registrato 2.479.000 spettatori con il 24,3% di share. Poco prima, Ballando Tutti in Pista aveva raccolto 3.455.000 spettatori e il 20,4%.

Il dato più interessante arriva dal confronto con il debutto: una settimana fa Ballando con le Stelle aveva ottenuto 2.485.000 spettatori e il 25,6%. In termini di pubblico medio, quindi, il programma perde appena 6 mila spettatori, un dato sostanzialmente irrilevante, mentre lo share diminuisce di 1,3 punti percentuali. La seconda puntata conferma dunque una buona tenuta del grande varietà del sabato sera di Rai 1.

Ballando con le Stelle 2026, prima e seconda puntata a confronto

Puntata Spettatori Share 3 ottobre 2026 2.485.000 25,6% 10 ottobre 2026 2.479.000 24,3% Differenza -6.000 -1,3 punti

Il numero degli spettatori è quindi praticamente identico.

La diminuzione dello share non significa necessariamente che nella seconda settimana siano diminuite nella stessa proporzione le persone che hanno seguito il programma: lo share dipende infatti dalla platea televisiva complessiva presente durante la messa in onda.

Anche Ballando Tutti in Pista mostra una lieve flessione: dai 3.528.000 spettatori e il 21,6% della prima settimana passa ai 3.455.000 e al 20,4% della seconda.

Gli ascolti della seconda puntata di Ballando negli ultimi anni

Per valutare realmente il 24,3% del 2026 bisogna però confrontarlo con le seconde puntate delle precedenti edizioni.

Anno Spettatori 2° puntata Share 2026 2.479.000 24,3% 2025 3.092.000 25,7% 2024 3.221.000 24,4% 2023 3.175.000 22,2% 2022 3.622.000 25,0% 2021 3.716.000 22,3% 2020 3.506.000 21,4%

Nel 2025 la seconda puntata aveva raggiunto circa 3,1 milioni di spettatori con il 25,7%, mentre nel 2024 erano stati 3.221.000 con il 24,37%.

Nel 2023 Ballando aveva raccolto 3.175.000 spettatori e il 22,2%, mentre nel 2022 erano stati 3.622.000 con il 25%.

Nel 2021 la seconda puntata aveva invece conquistato 3.716.000 spettatori con il 22,3%, mentre nel 2020 erano stati 3.506.000 e il 21,4%.

Meno spettatori, ma il 24,3% resta un dato molto forte

La tabella fotografa perfettamente quanto sia cambiata la televisione negli ultimi anni.

In valori assoluti, i 2.479.000 spettatori del 2026 rappresentano il dato più basso tra le seconde puntate prese in considerazione. Soltanto cinque anni fa, nel 2021, Ballando superava ancora i 3,7 milioni.

Ma osservando lo share il giudizio cambia completamente. Il 24,3% del 2026 è praticamente identico al 24,4% del 2024, è superiore al 22,2% del 2023, al 22,3% del 2021 e al 21,4% del 2020.

Fa meglio soltanto il 2025 con il 25,7% e il 2022 con il 25%.

In altre parole, Ballando oggi ha meno spettatori rispetto al passato, ma continua a conquistare una quota di pubblico televisivo molto elevata.

Il confronto più interessante è con il 2024

Particolarmente significativo è il paragone con la seconda puntata del 2024. Allora Ballando con le Stelle registrò 3.221.000 spettatori e il 24,37%. Due anni dopo gli spettatori sono scesi a 2.479.000, circa 742 mila in meno, ma lo share è rimasto praticamente identico: 24,3%.

È uno degli esempi più chiari del perché oggi non sia sufficiente giudicare un programma soltanto attraverso il numero assoluto dei telespettatori.

La platea della televisione lineare si è progressivamente ridotta e frammentata, mentre Ballando continua ad attirare circa un quarto delle persone che guardano la televisione durante la sua messa in onda.

Ballando 2026 regge dopo il debutto

C’è poi un altro elemento positivo per Milly Carlucci: la seconda puntata non mostra una vera fuga di pubblico dopo la curiosità dell’esordio.

2.485.000 spettatori alla prima puntata e 2.479.000 alla seconda.

Appena 6 mila telespettatori di differenza.

È quindi soprattutto lo share a diminuire, dal 25,6% al 24,3%, mentre il bacino medio del programma resta sostanzialmente invariato.

Per un varietà che ha superato i vent’anni di vita televisiva, la capacità di mantenere una platea così stabile rappresenta un elemento tutt’altro che secondario.

Ballando resta uno dei grandi varietà della televisione italiana

Al di là della singola oscillazione Auditel, Ballando con le Stelle continua a essere uno dei pochi grandi varietà tradizionali rimasti nella televisione generalista.

La lunga durata, la diretta, le coppie in gara, la giuria, i ballerini per una notte e il racconto costruito intorno ai concorrenti permettono al programma di occupare quasi interamente il sabato sera di Rai 1.

La seconda puntata del 2026, disponibile anche su RaiPlay con una durata complessiva di circa 230 minuti, ha visto tutte le 13 coppie tornare in pista e Monica Guerritore e Luca Urso conquistare il primo posto della serata.

Ma dal punto di vista degli ascolti il dato da ricordare è soprattutto uno: Ballando non perde praticamente pubblico tra la prima e la seconda settimana.