Ascolti tv giovedì 9 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Uno sbirro in Appennino” contro “Stanno tutti invitati“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 aprile 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Uno sbirro in Appennino vs Stanno tutti invitati. Auditel ieri sera, 9 aprile 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Uno sbirro in Appennino” contro “Stanno tutti invitati”. Chi ha vinto?

Rai1: Uno sbirro in Appennino, la serie TV con Claudio Bisio nel ruolo del protagonista Vasco Benassi ha coinvolto 4.008.000 spettatori pari allo 23.7% di share.



Rai 2: Ore 14 Sera, il programma dedicato ai casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste condotto da Milo Infante ha registrato 847.000 spettatori pari al 6.2% di Audience.

Rai 3: Splendida Cornice, il people show condotto da Geppy Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza ha intrattenuto 832.000 spettatori con lo 5.2%.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha interessato 761.000 spettatori con il 5.9% di share.

Canale 5: Stanno tutti invitati, la seconda puntata del nuovo programma che celebra i 25 anni di carriera del duo comico ha raccolto 2.206.000 spettatori con uno share del 17.1%.

Italia 1: Sleepless – Il giustiziere, il film del 2017, diretto da Baran bo Odar, con Jamie Foxx, Michelle Monaghan e Dermot Mulroney ha appassionato 807.000 spettatori (share 4.2%).

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 981.000 spettatori e il 7%.

Tv8: Porto-Nottingham Forest, la partita di quarti di finale di Europa League hanno coinvolto 622.000 spettatori con uno share del 3.1%.

Nove: Cash or Trash – La Notte dei Tesori: la nuova puntata dello show di aste condotto da Paolo Conticini ha divertito 284.000 spettatori con uno share del 1.6%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 5.068.000 spettatori con il 23.7 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.088.000 spettatori con il 23.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 aprile 2026

RAI 1

La volta buona : 1.629.000 spettatori con il 15.1 % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e 1.517.000 spettatori con il 17.5 % nella seconda parte dalle 15:31 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:31 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 1.500.000 spettatori con il 19.5 %;

: 1.500.000 spettatori con il %; Vita in Diretta: 1.485.000 spettatori con il 20.4% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 1.715.000 spettatori con il 20.2% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5