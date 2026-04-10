Ascolti tv giovedì 9 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Uno sbirro in Appennino” contro “Stanno tutti invitati“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 aprile 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Uno sbirro in Appennino vs Stanno tutti invitati. Auditel ieri sera, 9 aprile 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Uno sbirro in Appennino” contro “Stanno tutti invitati”. Chi ha vinto?
Rai1: Uno sbirro in Appennino, la serie TV con Claudio Bisio nel ruolo del protagonista Vasco Benassi ha coinvolto 4.008.000 spettatori pari allo 23.7% di share.
Rai 2: Ore 14 Sera, il programma dedicato ai casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste condotto da Milo Infante ha registrato 847.000 spettatori pari al 6.2% di Audience.
Rai 3: Splendida Cornice, il people show condotto da Geppy Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza ha intrattenuto 832.000 spettatori con lo 5.2%.
Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha interessato 761.000 spettatori con il 5.9% di share.
Canale 5: Stanno tutti invitati, la seconda puntata del nuovo programma che celebra i 25 anni di carriera del duo comico ha raccolto 2.206.000 spettatori con uno share del 17.1%.
Italia 1: Sleepless – Il giustiziere, il film del 2017, diretto da Baran bo Odar, con Jamie Foxx, Michelle Monaghan e Dermot Mulroney ha appassionato 807.000 spettatori (share 4.2%).
La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 981.000 spettatori e il 7%.
Tv8: Porto-Nottingham Forest, la partita di quarti di finale di Europa League hanno coinvolto 622.000 spettatori con uno share del 3.1%.
Nove: Cash or Trash – La Notte dei Tesori: la nuova puntata dello show di aste condotto da Paolo Conticini ha divertito 284.000 spettatori con uno share del 1.6%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 5.068.000 spettatori con il 23.7% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.088.000 spettatori con il 23.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 aprile 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.629.000 spettatori con il 15.1% nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e 1.517.000 spettatori con il 17.5% nella seconda parte dalle 15:31 alle 16:01;
- Il Paradiso delle Signore: 1.500.000 spettatori con il 19.5%;
- Vita in Diretta: 1.485.000 spettatori con il 20.4% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 1.715.000 spettatori con il 20.2% dalle 17:49 alle 18:38.
CANALE 5
- GF VIP 2026: 2.213.000 con uno share del 18.6%;
- Beautiful: 2.388.000 telespettatori con uno share del 20.2%;
- Forbidden Fruit: 2.558.000 spettatori e il 22.3% di share;
- Uomini e donne: 2.441.000 con uno share del 25.2%;
- La forza di una donna: 2.275.000 spettatori e il 28.3%;
- Amici di Maria: 1.462.000 con uno share del 19.5%;
- Dentro la notizia: 1.304.000 spettatori pari al 18.3% nella prima parte dalle 16:55 alle 17:25 e 1.349.000 spettatori pari al 16.9% nella seconda parte chiamata Le Voci.