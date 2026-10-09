Ascolti tv giovedì 8 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 8 ottobre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani 4 vs Tutto per la mia famiglia. Auditel ieri sera, 8 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani 4, la nuova stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero ha appassionato 3.979.000 spettatori pari allo 25.4% di share.

Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha attirato l’attenzione di 1.023.000 spettatori pari al 7.4%.

Rai 3: Hit Man – Killer per caso, il film del 2023 diretto da Richard Linklater con progtaognsita Glen Powell ha tenuto col fiato sospeso 453.000 spettatori con lo 2.5%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha raccolto 670.000 spettatori con il 5.4% di share.

Canale 5: Tutto per la mia famiglia, le nuove puntate serial televisivo turco hanno coinvolto 1.643.000 spettatori con uno share del 11.4%.

Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha registrato 812.000 spettatori (share 7%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 745.000 spettatori e il 5.8%.

Tv8: The Equalizer 2 – Senza perdono, il film del 2018 diretto e co-prodotto da Antoine Fuqua con Denzel Washington e Marton Csokas, ha appassionato 572.000 spettatori (3.7%).

Nove: Buy it now – Mai più senza: il programma condotto da Gabriele Corsi ha interessato 350.000 spettatori e il 2.1%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.487.000 spettatori con il 22.6 % di share;

: spettatori con il di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.377.000 spettatori con il 22.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.409.000 spettatori con il 14 % nella prima parte e 1.583.000 spettatori con il 18.8 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.399.000 spettatori con il 17.1 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 1.477.000 spettatori con il 19.2% nella presentazione e 1.689.000 spettatori con il 18.9%.

CANALE 5