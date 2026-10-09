Ascolti tv 8 ottobre 2026: Doc – Nelle tue mani 4 (25.4%), Tutto per la mia famiglia (11.4%), Le Iene (7%), Affari Tuoi (22.6%), La Ruota della Fortuna (22.2%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Luca Argentero

Ascolti tv giovedì 8 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 8 ottobre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani 4 vs Tutto per la mia famiglia. Auditel ieri sera, 8 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani 4, la nuova stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero ha appassionato 3.979.000 spettatori pari allo 25.4% di share.

Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha attirato l’attenzione di 1.023.000 spettatori pari al 7.4%.

Rai 3: Hit Man – Killer per caso, il film del 2023 diretto da Richard Linklater con progtaognsita Glen Powell ha tenuto col fiato sospeso 453.000 spettatori con lo 2.5%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha raccolto 670.000 spettatori con il 5.4% di share.

Canale 5: Tutto per la mia famiglia, le nuove puntate serial televisivo turco hanno coinvolto 1.643.000 spettatori con uno share del 11.4%.

Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha registrato 812.000 spettatori (share 7%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 745.000 spettatori e il 5.8%.

Tv8: The Equalizer 2 – Senza perdono, il film del 2018 diretto e co-prodotto da Antoine Fuqua con Denzel Washington e Marton Csokas, ha appassionato 572.000 spettatori (3.7%).

Nove: Buy it now – Mai più senza: il programma condotto da Gabriele Corsi ha interessato 350.000 spettatori e il 2.1%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi di Stefano De Martino: 4.487.000 spettatori con il 22.6% di share;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.377.000 spettatori con il 22.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 ottobre 2026

RAI 1

  • La volta buona: 1.409.000 spettatori con il 14% nella prima parte e 1.583.000 spettatori con il 18.8% nella seconda parte;
  • Il Paradiso delle Signore: 1.399.000 spettatori con il 17.1%;
  • Vita in Diretta: 1.477.000 spettatori con il 19.2% nella presentazione e 1.689.000 spettatori con il 18.9%.

CANALE 5

  • Grande Fratello Vip 2026: 1.793.000 telespettatori con uno share del 15.3%;
  • Beautiful: 2.001.000 telespettatori con uno share del 17.7%;
  • Forbidden Fruit: 2.210.000 spettatori e il 20.4% di share;
  • Uomini e Donne: 2.219.000 con uno share del 24.3%;
  • Tutto per la mia Famiglia: 1.908.000 spettatori e il 24.4%;
  • Dentro la notizia: 1.465.000 spettatori pari al 19.6% nella prima parte e 1.296.000 spettatori pari al 15.5% nella seconda parte chiamata Le Voci.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.