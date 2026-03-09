Ascolti tv di domenica 8 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Imma Tataranni 5” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Imma Tataranni 5, la nuova stagione della serie tv con protagonista Vanessa Scalera ha tenuto col fiato sospeso 3.961.000 spettatori pari al 24.1% di share.
Su Rai 2: Divorzio a Las Vegas, il film del 2020 scritto e diretto da Umberto Carteni ha strappato un sorriso a 437.000 spettatori (2.4% di share).
Rai 3: Presa Diretta, la nuova edizione del programma di inchieste di Riccardo Iacona ha raccolto 732.000 spettatori pari al 4.1% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 647.000 spettatori con il 5.2% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show condotto da Gerry Scotti ha incollato alla tv 1.577.000 spettatori con uno share del 13.1%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste presentato da Veronica Gentili ha registrato 1.215.000 spettatori con il 9.9%.
La7: Il caso Epstein – Il racconto continua, lo speciale tv ha appassionato 605.000 spettatori con il 3.5%.
Tv8: Operation Fortune, il film del 2023 diretto da Guy Ritchie con protagonisti Jason Statham e Aubrey Plaza ha coinvolto 221.000 spettatori con il 1.4% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.349.000 spettatori con il 7.8% e 685.000 spettatori con il 6.9% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.319.000 spettatori con il 22.7% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.416.000 spettatori con il 23.1% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 8 marzo 2026
RAI 1
- Domenica In: 1.879.000 spettatori con il 14.6% nella prima parte dalle 14:10 alle 14:55, 1.948.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte dalle 14:55 alle 16:03 e 1.700.000 spettatori con il 16.3% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;
- Da noi a ruota libera: 1.880.000 spettatori (16.3%) di share.
Canale 5
- Amici di Maria: 2.949.000 spettatori (23.3%) di share;
- Verissimo: 2.235.000 spettatori pari al 20.7% nella prima parte dalle 15:29 alle 16:48, 2.209.000 spettatori pari al 20.8% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer dalle 16:52 alle 17:52 e 2.005.000 spettatori pari al 16.6% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.