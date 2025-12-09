Ascolti tv di lunedì 8 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Sandokan” contro il “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 8 dicembre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Sandokan, la serie tv con protagonista Can Yaman, nei panni dell’eroico personaggio lanciato negli anni 70 da Kabir Bedi, ha incollato alla tv 4.424.000 spettatori pari al 27.6% di share. Primo episodio: 4.615.000 con il 25,4% di share. Secondo episodio con 4.227.000 e il 30.5% di share.

Su Rai 2: 1917, il film diretto da Sam Mendes con protagonisti George MacKay e Dean-Charles Chapman ha tenuto col fiato sospeso 458.000 spettatori pari al 2.6%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione e attualità condotto da Massimo Giletti ha incuriosito 932.000 spettatori (6.2%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di informazione e attualità condotto da Nicola Porro ha informato 557.000 spettatori (4.3%).

Canale 5: Grande Fratello 2025, la semifinale del reality show condotto da Simona Ventura ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con uno share dello 0.00%. Dati mancanti. A quanto pare la società che si occupa della rilevazione dei dati Auditel non ha rilevato gli ascolti tv di ieri 8 dicembre di Canale 5, da metà pomeriggio in poi, a causa di un problema tecnico.

Italia 1: Fast X, il film del 2023 diretto da Louis Leterrier protagonista Vin Diesel ha appassionato 911.000 spettatori con il 5.8%.

La7: La Torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento e cultura presentato da Corrado Augias ha raccolto 911.000 spettatori e lo 5%.

Tv8: GialappaShow, la sesta stagione dello show comico condotto dal Mago Forest ha fatto compagnia a 676.000 spettatori con 4.2% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 365.000 spettatori con lo 2.1% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.569.000 spettatori con il 22.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share. Dati mancanti a causa di un problema tecnico per cui da metà pomeriggio in poi la società che si occupa della rilevazione dell’auditel non è riuscita a rilevare gli ascolti tv di Canale 5.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 dicembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.676.000 spettatori con il 14.19 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.256.000 spettatori con il 17.7%

CANALE 5