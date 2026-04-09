Ascolti tv 8 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Pretty Woman” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 8 aprile 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Pretty Woman” vs “Forbidden Fruit – Il meglio di”. Auditel del 8 aprile 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Pretty Woman” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto?

Rai 1: Pretty Woman, il film cult del 1990 diretto da Garry Marshall con Richard Gere e Julia Roberts ha coinvolto 2.299.000 spettatori pari allo 13.7% di share.

Su Rai 2: Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino ha intrattenuto 1.971.000 spettatori pari al 14.5%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha appassionato 1.337.000 spettatori pari allo 8.1% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 519.000 telespettatori pari ad uno share del 3.9%.

Canale 5: Forbidden Fruit, le nuove puntate del serial televisivo drammatico turcomanno appassionato 1.867.000 spettatori con uno share del 12.1%.

Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste e servizi condotto da Veronica Gentili ha interessato 1.001.000 spettatori con il 8.1% di audience.

La7: La giusta distanza, il nuovo programma di Roberto Saviano ha informato 564.000 spettatori con il 3.1%.

Tv8: Barcellona-Atletico Madrid, la partita dei quarti di finale di Champions League 2025 2026 ha incollato alla tv 1.348.000 spettatori con il 6.8% di share.

Nove: Terribilmente divagante, lo spettacolo sull’eterna rivalità tra nord e sud secondo Teresa Mannino e la sua irresistibile ironia ha strappato un sorriso a 381.000 spettatori (2.3%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.877.000 spettatori con il 23 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.733.000 spettatori con il 22.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 aprile 2026

RAI 1

La volta buona: 1.546.000 spettatori con il 14.5 % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e 1.709.000 spettatori con il 19.6 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

spettatori con il % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.476.000 spettatori con il 19.6 % di share;

: spettatori con il di share; Vita in diretta: 1.289.000 spettatori con il 18.4% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 1.605.000 spettatori con il 19.7% dalle 17:49 alle 18:36.

CANALE 5