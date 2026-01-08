Ascolti tv mercoledì 7 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Purché finisca bene – Tempi supplementari” contro “A testa alta“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 7 gennaio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Purché finisca bene – Tempi supplementari, il terzo e ultimo capitolo del nuovo ciclo di “Purché finisca bene” con protagonisti Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino ha coinvolto 2.235.000 spettatori pari allo 13.1% di share.

Su Rai 2: Sci Alpino – Coppa del mondo, il circuito professionistico internazionale di gare di sci alpino organizzato annualmente dalla Federazione internazionale sci e snowboard ha raccolto 834.000 spettatori pari al 5.9%.

Rai 3: La terra promessa, il film drammatico storico danese del 2023, diretto da Nikolaj Arcel e interpretato da Mads Mikkelsen ha appassionato 901.000 spettatori pari allo 4.9% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 683.000 telespettatori pari ad uno share del 4.9%.

Canale 5: A testa alta – Il coraggio di una donna, la serie in tre puntate con protagonista Sabrina Ferilli ha appassionato 4.035.000 spettatori con uno share del 25.2%.

Italia 1: Safe, il film del 2012, diretto da Boaz Yakin, con Jason Statham, Catherine Chan e Anson Mount ha tenuto col fiato sospeso 1.280.000 spettatori con il 6.7% di audience.

La7: Una giornata particolare, il viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha incuriosito 1.073.000 spettatori con il 6%.

Tv8: Quattro matrimoni e un funerale, il film del 1994 diretto da Mike Newell con protagonisti Andie MacDowell e Hugh Grant ha divertito 360.000 spettatori con il 2.1% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 434.000 spettatori (2.4%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Ascolti Affari tuoi, Stefano De Martino : 4.943.000 spettatori con il 23.2 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.745.000 spettatori con il 27.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 gennaio 2026

RAI 1

