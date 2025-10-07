Ascolti tv di lunedì 6 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Blanca” contro il “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 6 ottobre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share

Rai 1: Blanca, i nuovi episodi della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta hanno coinvolto 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share.

Su Rai 2: Boss in Incognito 2025, il docu-reality che racconta le storie di imprenditori condotto da Elettra Lamborghini ha interessato 767.000 spettatori pari al 4.8%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione e attualità condotto da Massimo Giletti ha registrato 836.000 spettatori (5.7%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di informazione e attualità condotto da Nicola Porro ha informato 679.000 spettatori (5.1%).

Canale 5: Grande Fratello 2025, la seconda puntata del reality show condotto da Simona Ventura ha incuriosito 2.052.000 spettatori con uno share del 15.5%.

Italia 1: Mercenarie, il film del 2014 diretto da Christopher Ray ha attirato l’attenzione di 940.000 spettatori con lo 5.5%.

La7: La Torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento e cultura presentato da Corrado Augias ha raccolto 908.000 spettatori e il 5%.

Tv8: Now You See Me – I maghi del crimine, il film thriller con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo e Morgan Freeman ha tenuto col fiato sospeso 329.000 spettatori 1.9% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha fatto compagnia a 485.000 spettatori con il 2.7% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.895.000 spettatori con il 22.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.394.000 spettatori con il 25.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 ottobre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.363.000 spettatori con il 15.3 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.386.000 spettatori con il 16.7 % ;

: con il ; Vita in diretta: 1.860.000 spettatori con il 21%.

CANALE 5