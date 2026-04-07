Ascolti tv 6 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Io e te dobbiamo parlare” contro il “Le donne della Bibbia“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 6 aprile 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Io e te dobbiamo parlare vs Le donne della Bibbia – Auditel ieri sera, 6 aprile 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Io e te dobbiamo parlare” contro “Le donne della Bibbia”. Chi ha vinto?

Rai 1: Io e te dobbiamo parlare, il film del 2024, scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani ha incollato alla tv 2.444.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Su Rai 2: The Floor – Ne rimarrà solo uno, il game show televisivo condotto da Paola Perego ha divertito 787.000 spettatori pari al 5.5%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha raccolto 1.083.000 spettatori (8.2%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha informato 624.000 spettatori (5.5%).

Canale 5: Le donne della Bibbia, la serie tv dedicata alle figure femminili del racconto biblico ha coinvolto 2.042.000 spettatori con uno share dello 15.5%.

Italia 1: Transporter 3, il film del 2008 diretto da Olivier Megaton con protagonista Jason Statham ha appassionato 938.000 spettatori con il 6%.

La7: La Torre di Babele, il nuovo programma di Corrado Augias ha registrato 535.000 spettatori e lo 3.2%.

Tv8: GialappaShow, la nuova stagione del programma della Gialappa’s Band con Jovanotti e Mago Forest ha intrattenuto 738.000 spettatori con 5.5% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 450.000 spettatori con lo 2.9% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.322.000 spettatori con il 24 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.550.000 spettatori con il 25.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 aprile 2026

RAI 1

La volta buona Speciale : 992.000 spettatori con il 13.3 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.210.000 spettatori con il 16.2% nella presentazione dalle 16:52 alle 17:49 e 1.483.000 spettatori con il 16.8% dalle 17:49 alle 18:39.

CANALE 5