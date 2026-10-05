Ascolti tv domenica 4 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Francesco il Santo di tutti” contro “Speciale Verissimo: parlano i genitori di Chiara Poggi“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Francesco il Santo di tutti vs Speciale Verissimo: parlano i genitori di Chiara Poggi – Auditel ieri sera, domenica 4 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Francesco il Santo di tutti” contro “Speciale Verissimo: parlano i genitori di Chiara Poggi”. Chi ha vinto?

Rai 1: Francesco il Santo di tutti, l’evento televisivo dedicato a San Francesco condotto da Giorgia Cardinaletti ha intrattenuto 1.769.000 spettatori pari al 14.3% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha raccolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Speciale Verissimo: parlano i genitori di Chiara Poggi, l’intervista di Silvia Toffanin sul caso Garlasco ha attirato l’attenzione di 2.877.000 spettatori con uno share del 0.00%. A seguire “Racconto di una notte” ha appassionato 1.404.000 spettatori con il 14.6%.

Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: In Onda, il talk con Marianna Aprile e Luca Telese dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale, cronaca ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Portogallo-Norvegia, la partita di Nations League ha interessato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

Nove: Comedy Match, il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha divertito 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 ottobre 2026

RAI 1

Domenica In : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il 0.00 % nella seconda parte%;

% nella seconda parte%; Da Noi… A Ruota Libera: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Canale 5