Ascolti tv 4 ottobre 2026: Francesco il Santo di tutti (14.3%), Speciale Verissimo: parlano i genitori di Chiara Poggi (17%), Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Verissimo Silvia Toffanin

Ascolti tv domenica 4 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Francesco il Santo di tutti” contro “Speciale Verissimo: parlano i genitori di Chiara Poggi“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Francesco il Santo di tutti vs Speciale Verissimo: parlano i genitori di Chiara Poggi – Auditel ieri sera, domenica 4 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Francesco il Santo di tutti” contro “Speciale Verissimo: parlano i genitori di Chiara Poggi”. Chi ha vinto?

Rai 1: Francesco il Santo di tutti, l’evento televisivo dedicato a San Francesco condotto da Giorgia Cardinaletti ha intrattenuto 1.769.000 spettatori pari al 14.3% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha raccolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Speciale Verissimo: parlano i genitori di Chiara Poggi, l’intervista di Silvia Toffanin sul caso Garlasco ha attirato l’attenzione di 2.877.000 spettatori con uno share del 0.00%. A seguire “Racconto di una notte” ha appassionato 1.404.000 spettatori con il 14.6%.

Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: In Onda, il talk con Marianna Aprile e Luca Telese dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale, cronaca ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Portogallo-Norvegia, la partita di Nations League ha interessato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

Nove: Comedy Match, il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha divertito 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 ottobre 2026

RAI 1

  • Domenica In: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000
  •  spettatori con il 0.00% nella seconda parte%;
  • Da Noi… A Ruota Libera: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Canale 5

  • L’Arca di Noè: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share
  • Beautiful: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • Tutto per la mia famiglia: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • Verissimo: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.