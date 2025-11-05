Ascolti tv di martedì 4 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 4 novembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs La notte nel cuore. Auditel del 4 novembre 2025
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano“ contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?
Rai 1: Il Commissario Montalbano, le repliche della serie tv con Luca Zingaretti hanno coinvolto 1.989.000 spettatori pari al 13.1% di share.
Su Rai 2: Belve, la seconda puntata della edizione del programma di Francesca Fagnani ha interessato 1.367.000 spettatori pari al 9% di audience.
Rai 3: Amore Criminale, la nuova stagione del programma dedicato alla vittime di femminicidio raccontato da Veronica Pivetti ha tenuto col fiato sospeso 639.000 spettatori con il 3.4% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha registrato 496.000 telespettatori pari ad uno share del 3.8%.
Canale 5: La notte nel cuore, i nuovi episodi della serie tv turca hanno appassionato 2.361.000 spettatori con uno share del 16.6%.
Italia 1: Le Iene Show, il programma di inchiesta condotto da Veronica Gentili ha incuriosito 1.140.000 spettatori con il 9.3% di share.
La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha informato 1.377.000 spettatori con 8.4%.
Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha fatto compagnia a 611.000 spettatori con il 4.2% di share.
Nove: Only Fun – Comico Show, lo show riunisce alcuni dei volti più amati della comicità italiana in una serie di esibizioni dal vivo tra monologhi, sketch, imitazioni e momenti musicali ha divertito 339.000 spettatori (pari al 2% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.454.000 spettatori con il 20.7% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.543.000 spettatori con il 25.9% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 4 novembre 2025
RAI 1
- La volta buona raccoglie 1.354.000 spettatori con il 13.4%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.443.000 spettatori con il 17.5%;
- Vita in diretta: 2.394.000 spettatori con un 21.8% di share.
CANALE 5
- Grande Fratello: 1.908.000 con uno share del 15.8%;
- Beautiful: 1.999.000 telespettatori con uno share del 17.5%;
- Forbidden Fruit: 2.147.000 spettatori e il 19.9% di share;
- Uomini e Donne: 2.407.000 spettatori e il 25.5% di share
- La forza di una donna: 1.984.000 spettatori e il 23.9%;
- Amici: 1.438.000 spettatori (17.8%);
- Dentro la notizia: 1.275.000 spettatori pari al 15.2% nella prima parte e 1.490.000 spettatori pari al 14.5% nella seconda parte chiamata Le Voci.