Ascolti tv mercoledì 31 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “L’anno che verrà” contro “Capodanno in Musica“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 31 dicembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: L’anno che verrà, la diretta del concerto di Capodanno condotto da Marco Liorni ha incollato alla tv 5.357.000 spettatori pari allo 37.3% di share.

Su Rai 2: Lilli e il vagabondo, il film d’animazione del 1955 diretto da Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson ha raccolto 913.000 spettatori pari al 5.3%.

Rai 3: The Palace, il film grottesco del 2023 diretto da Roman Polański ha interessato 241.000 spettatori pari allo 1.6% di share.

Rete 4: Capodanno a New York, il film corale del 2011 diretto da Garry Marshall ha incuriosito 557.000 telespettatori pari ad uno share del 4%.

Canale 5: Capodanno in Musica, il concerto di fine anno condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi ha fatto compagnia a 3.601.000 spettatori con uno share del 28.2%.

Italia 1: E.T. L’extra-terrestre, il film capolavoro del 1982 diretto da Steven Spielberg con protagonisti: Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton e Drew Barrymore ha emozionato 447.000 spettatori con il 3% di audience.

La7: Febbre da cavallo, il film del 1976 diretto da Steno. Febbre da cavallo con Gigi Proietti ed Enrico Montesano ha strappato un sorriso a 381.000 spettatori con il 2.5%.

Tv8: Un Capodanno da favola, il film del 2017, diretto da Monika Mitchell, con Sam Page, Jessy Schram e Cheryl Ladd ha appassionato 296.000 spettatori con il 2% di share.

Nove: Freddie Mercury – A kind of magic, il documentario con foto, video e interviste che racconta la vita di Freddie Mercury attraverso amici e familiari ha attirato l’attenzione di 264.000 spettatori (1.8%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : non è andato in onda , al suo posto il Messaggio di fine anno del Presidente Matteralla : 4.961.000 spettatori con il 31.8 % di share.

: , al suo posto il : spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.628.000 spettatori con il 29.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 31 dicembre 2025

RAI 1

CANALE 5