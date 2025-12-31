Ascolti tv di martedì 30 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La voce di Cupido” contro “Io Sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 30 dicembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: La cena di Cupido vs Io sono Farah. Auditel del 30 dicembre 2025
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “La cena di Cupido“ contro “Io Sono Farah”. Chi ha vinto?
Rai 1: La voce di Cupido, il film con protagonista Chiara Francini ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Su Rai 2: La casa dei fantasmi, il film diretto da Justin Simien con Rosario Dawson e Owen Wilson ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di audience.
Rai 3: Un anno difficile, la commedia francese firmata dagli autori di “Quasi amici” Olivier Nakache e Éric Toledano ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di auditel.
Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share del 0.00%.
Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi della serie tv turca hanno coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Italia 1: Mamma ho perso l’aereo, il film del 1990 diretto da Chris Columbus con protagonista Macaulay Culkin ha divertito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
La7: Acque profonde, il film del 2022 diretto da Adrian Lyne con protagonista Ben Affleck ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con 0.00%.
Tv8: Un principe sotto l’albero, il film del 2021, diretto da Lee Friedlander, con Megan Park, Julian Morris ha emozionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Nove: Maurizio Battista – Risate sotto l’albero, lo spettacolo del comico che rifletto con umorismo sulla vita, la famiglia e i cambiamenti dell’età ha interessato 0.000.000 spettatori (pari al 0.00% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 dicembre 2025
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% e 0.000.000 spettatori con il 0.00% negli ultimi 11 minuti;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con un 0.00% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Io Sono Farah: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
- La forza di una donna: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.