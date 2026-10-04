Ascolti tv sabato 3 ottobre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 3 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales | Auditel ieri sera, 3 ottobre 2026
Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?
Rai 1: Ballando con le Stelle 2026, la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 2.485.000 spettatori pari al 25.6% di share. Il segmento Ballando Tutti in Pista (3.528.000 spettatori con il 21.6%).
Su Rai 2: NCIS – Unità anticrimine, la serie tv statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e Don McGill ha appassionato 562.000 spettatori pari al 3.9%.
Rai 3: Blu notte, il programma che vede Carlo Lucarelli raccontare e analizzare i crimini e misteri del nostro Paese ha registrato 584.000 spettatori e il 4.3% di share.
Rete 4: The Bourne Identity, il film del 2002 diretto e co-prodotto da Doug Liman con Matt Damon e Franka Potente ha tenuto col fiato sospeso 495.000 spettatori pari al 3.5% di share.
Canale 5: Tu si que vales 2026, la nuova edizione del talent show presentato da Elisabetta Canalis ha incollato alla tv 3.403.000 spettatori con uno share del 25.5%.
Italia 1: L’era glaciale, il film d’animazione del 2002 diretto da Chris Wedge ha divertito 687.000 spettatori con il 4.3%.
La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha raccolto 946.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 441.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.
Tv8: Spagna-Repubblica Ceca, la partita di calcio di UEFA Nations League ha interessato 589.000 spettatori (3.7%).
Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha fatto compagnia a 452.000 con 3.3% di audience.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 3.883.000 spettatori con il 24% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.854.000 spettatori con il 23.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 ottobre 2026
RAI 1
- Bar Centrale: 1.263.000 spettatori (11.7);
- Passaggio a Nord Ovest: 794.000 spettatori (9.5%);
- A Sua Immagine: 474.000 spettatori (6.1%) nella prima parte e 568.000 spettatori (7.6%) nella seconda parte;
- Ciao Maschio: 772.000 spettatori (10.1%) nella prima parte e 1.012.000 spettatori (11.5%) nella seconda parte.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.836.000 spettatori (14.9%);
- Beautiful: 1.930.000 spettatori (16.6%);
- Tutto per la mia Famiglia: 1.979.000 spettatori (20.2%);
- Forbidden Fruit: 1.877.000 spettatori con uno share del 23.6%
- Verissimo: 1.811.000 spettatori (24.7%) nella prima parte e 1.997.000 spettatori (24.1%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.