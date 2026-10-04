Ascolti tv sabato 3 ottobre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 3 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales | Auditel ieri sera, 3 ottobre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle 2026, la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 2.485.000 spettatori pari al 25.6% di share. Il segmento Ballando Tutti in Pista (3.528.000 spettatori con il 21.6%).

Su Rai 2: NCIS – Unità anticrimine, la serie tv statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e Don McGill ha appassionato 562.000 spettatori pari al 3.9%.

Rai 3: Blu notte, il programma che vede Carlo Lucarelli raccontare e analizzare i crimini e misteri del nostro Paese ha registrato 584.000 spettatori e il 4.3% di share.

Rete 4: The Bourne Identity, il film del 2002 diretto e co-prodotto da Doug Liman con Matt Damon e Franka Potente ha tenuto col fiato sospeso 495.000 spettatori pari al 3.5% di share.

Canale 5: Tu si que vales 2026, la nuova edizione del talent show presentato da Elisabetta Canalis ha incollato alla tv 3.403.000 spettatori con uno share del 25.5%.

Italia 1: L’era glaciale, il film d’animazione del 2002 diretto da Chris Wedge ha divertito 687.000 spettatori con il 4.3%.

La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha raccolto 946.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 441.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.

Tv8: Spagna-Repubblica Ceca, la partita di calcio di UEFA Nations League ha interessato 589.000 spettatori (3.7%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha fatto compagnia a 452.000 con 3.3% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.883.000 spettatori con il 24 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.854.000 spettatori con il 23.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 ottobre 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.263.000 spettatori ( 11.7 );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 794.000 spettatori ( 9.5 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 474.000 spettatori ( 6.1 %) nella prima parte e 568.000 spettatori ( 7.6 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 772.000 spettatori (10.1%) nella prima parte e 1.012.000 spettatori (11.5%) nella seconda parte.

CANALE 5