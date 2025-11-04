Ascolti tv di lunedì 3 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Blanca” contro il “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 3 novembre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share

Ascolti tv, ieri sera: Blanca vs Grande Fratello Auditel ieri sera, 3 novembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Blanca” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai 1: Blanca, i nuovi episodi della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta hanno incollato alla tv 4.253.000 spettatori pari al 25.3% di share.

Su Rai 2: Lo spaesato, il nuovo programma di Teo Mammuccari ha incuriosito 660.000 spettatori pari al 3.9%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione e attualità condotto da Massimo Giletti ha interessato 930.000 spettatori (6.2%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di informazione e attualità condotto da Nicola Porro ha informato 566.000 spettatori (4.4%).

Canale 5: Grande Fratello 2025, la settima puntata del reality show condotto da Simona Ventura ha intrattenuto 1.893.000 spettatori con uno share dello 14.7%.

Italia 1: Fast & Furious 5, il film del 2011 diretto da Justin Lin con protagonista Paul Walker ha tenuto col fiato sospeso 914.000 spettatori con lo 5.5%.

La7: La Torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento e cultura presentato da Corrado Augias ha registrato 810.000 spettatori e lo 4.4%.

Tv8: GialappaShow, la sesta stagione dello show comico condotto dal Mago Forest ha divertito 733.000 spettatori con 4.5% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha raccolto 393.000 spettatori con lo 2.2% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.988.000 spettatori con il 23.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.332.000 spettatori con il 25.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 novembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.413.000 spettatori con il 14 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.398.000 spettatori con il 17.2 % ;

: spettatori con il ; Vita in diretta: 2.489.000 spettatori con il 22.3%.

CANALE 5