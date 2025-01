Ascolti tv di venerdì 3 gennaio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Cenerentola” contro “Juventus-Milan“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 3 gennaio 2025?

Rai1: Cenerentola, il live action prodotto dalla Disney nel 2015 diretto da Kenneth Branagh con Lily James e Cate Blanchett ha intrattenuto 4.033.000 spettatori pari al 21.8% di share.



Rai 2: Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta con protagoniste donne dello spettacolo ha interessato 965.000 spettatori (6.9%).

Rai 3: Tremila anni di attesa, la fiaba romantica a spasso nel tempo con protagonisti Tilda Swinton e Idris Elba ha appassionato 873.000 spettatori con il 4.6%.

Rete 4: Beast, il film thriller del 2022, diretto da Baltasar Kormákur, con Idris Elba e Sharlto Copley ha tenuto col fiato sospeso 686.000 spettatori con il 3.8% di share.

Canale 5: Juventus-Milan, la semifinale di Supercoppa Italiana ha incollato alla tv 6.641.000 spettatori con uno share del 31.4%.

Italia 1: Un’impresa da Dio, il film del 2007 diretto da Tom Shadyac con Morgan Freeman e Steve Carell ha divertito 1.200.000 spettatori (6.5%).

La7: In viaggio con Barbero, il programma televisivo di approfondimento e cultura ha registrato 871.000 spettatori e il 4.6%.

Tv8: Un Natale sui pattini, il film del 2023, diretto da Shawna Steele, con Celeste Desjardins e Marcus Rosner ha emozionato 543.000 spettatori con il 2.9% di share.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha fatto compagnia a 481.000 spettatori con uno share del 2.5%.

