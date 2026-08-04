Ascolti tv 3 agosto 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano” contro il “Chasing the wind“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 3 agosto 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il giovane Montalbano vs Chasing the wind – Auditel ieri sera, 3 agosto 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il giovane Montalbano” contro “Chasing the wind”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il giovane Montalbano, le repliche del prequel de Il commissario Montalbano con protagonista Michele Riondini hanno attirato l’attenzione di 2.189.000 spettatori pari al 19.2% di share.

Su Rai 2: Europei di Nuoto 2026, le gare in diretta hanno incollato alla tv 887.000 spettatori pari allo 6.1%.

Rai 3: Filorosso, la nuova edizione del programma di attualità condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi ha registrato 442.000 spettatori (4.2%).

Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, ha informato 596.000 spettatori (5.9%).

Canale 5: Chasing the wind, il film turco del 2025 diretto da Engin Erden ha coinvolto 1.721.000 spettatori con uno share dello 15%.

Italia 1: The Enforcer, il film del 2022 diretto da Richard Hughes con protagonista Antonio Banderas ha appassionato 871.000 spettatori con il 6.7%.

La7: Navalny – Cronaca di un omicidio, il film documentario del 2022 diretto da Daniel Roher che ruota attorno al leader dell’opposizione russa Aleksej Naval’nyj ha incuriosito 434.000 spettatori e lo 3.3%.

Tv8: Kill Bill – Volume 1, il film del 2003 scritto e diretto da Quentin Tarantino con protagonista Uma Thurman ha tenuto col fiato sospeso 304.000 spettatori con 2.6% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha interessato 403.000 spettatori con lo 3.3% di share.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Marco Liorni e Gerry Scotti?

L’Eredità Summer : 2.403.000 spettatori con il 16.1 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.414.000 spettatori con il 29.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 agosto 2026

RAI 1

Capri 2 : 956.000 spettatori con il 11.1 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta Estate: 928.000 spettatori con il 12.5% nella parte chiamata Start dalle 16:13 alle 16:59, 1.263.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione dalle 16:59 alle 17:33 e 1.500.000 spettatori con il 19% dalle 17:33 alle 18:36.

CANALE 5