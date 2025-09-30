Ascolti tv di lunedì 29 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Blanca” contro il “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 29 settembre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share

Ascolti tv, ieri sera: Blanca vs Grande Fratello Auditel ieri sera, 29 settembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Blanca” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai 1: Blanca, la nuova stagione della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta ha appassionato 3.806.000 spettatori pari al 23% di share.

Su Rai 2: Boss in Incognito 2025, il docu-reality che racconta le storie di imprenditori condotto da Elettra Lamborghini ha incuriosito 843.000 spettatori pari al 5.4%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione e attualità condotto da Massimo Giletti ha informato 865.000 spettatori (5.8%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di informazione e attualità condotto da Nicola Porro ha interessato 732.000 spettatori (5.6%).

Canale 5: Grande Fratello 2025, la nuova edizione del reality show condotto da Simona Ventura ha incollato alla tv 2.813.000 spettatori con uno share del 20.4%.

Italia 1: I Mercenari 2, il film diretto da Simon West e interpretato da Sylvester Stallone, Bruce Willis, Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger ha tenuto col fiato sospeso 802.000 spettatori con lo 4.4%.

La7: La Torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento e cultura presentato da Corrado Augias ha registrato 691.000 spettatori e il 3.8%.

Tv8: Django Unchained, il film del 2012 scritto e diretto da Quentin Tarantino, con protagonisti Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio ha coinvolto 330.000 spettatori 2.3% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha raccolto 478.000 spettatori con il 2.7% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 3.843.000 spettatori con il 21.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.488.000 spettatori con il 26.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 settembre 2025

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % ;

: con il ; Tutti a Scuola: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5