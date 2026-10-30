Ascolti tv giovedì 29 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 29 ottobre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani 4 vs Tutto per la mia famiglia. Auditel ieri sera, 29 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani 4” contro “Tutto per la mia famiglia”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani 4, la nuova stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero ha incollato alla tv 3.936.000 spettatori pari allo 24.7% di share.

Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha informato 859.000 spettatori pari al 6.2%.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova stagione del people show condotto da Geppi Cucciari ha fatto compagnia a 841.000 spettatori con lo 5.6%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 750.000 spettatori con il 6% di share.

Canale 5: Tutto per la mia famiglia, le nuove puntate serial televisivo turco hanno appassionato 1.609.000 spettatori con uno share del 11.2%.

Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha attirato l’attenzione di 973.000 spettatori (share 8%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha incuriosito 761.000 spettatori e il 5.8%.

Tv8: The Equalizer 3 – Senza tregua, il film del 2023 diretto e co-prodotto da Antoine Fuqua con protagonista Denzel Washington ha tenuto col fiato sospeso 391.000 spettatori (2.4%).

Nove: Comedy Match: la nuova stagione del programma condotto da Katia Follesa che vede squadre di comici professionisti sfidarsi a colpi di improvvisazione ha strappato un sorriso a 443.000 spettatori e il 2.7%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.617.000 spettatori con il 23.5 % di share;

: spettatori con il di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.101.000 spettatori con il 20.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.543.000 spettatori con il 16.1 % nella prima parte e 1.609.000 spettatori con il 20.3 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.418.000 spettatori con il 18.2 % ;

: spettatori con il ; Vita in Diretta: 1.628.000 spettatori con il 19.3% nella presentazione e 2.231.000 spettatori con il 21.2%.

CANALE 5