Ascolti tv di lunedì 29 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Se fossi te” contro il “Ennio Doris – C’è anche domani“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 29 dicembre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Se fossi te vs Ennio Doris – C’è anche domani – Auditel ieri sera, 29 dicembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Se fossi te” contro “Ennio Doris – C’è anche domani”. Chi ha vinto?

Rai 1: Se fossi te, la commedia natalizia con Laura Chiatti e il marito Marco Bocci ha fatto compagnia a 3.104.000 spettatori pari al 20.8% di share.

Su Rai 2: Il Collegio, la nuova edizione del docu-reality ambientato in un preciso periodo storico ha interessato 505.000 spettatori pari al 3.5%.

Rai 3: Vita da gatto, il film del 2023, diretto da Guillaume Maidatchevsky, con Capucine Sainson-Fabresse ha fatto compagnia a 723.000 spettatori (4%).

Rete 4: Non ci resta che piangere, il film del 1984 scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi ha divertito 997.000 spettatori (6.3%).

Canale 5: Ennio Doris – C’è anche domani, il film biografico del 2024 diretto da Giacomo Campiotti con protagonista Massimo Ghini ha appassionato 1.386.000 spettatori con uno share dello 9.8%.

Italia 1: Will Hunting – Genio ribelle, il film del 1997 diretto da Gus Van Sant e interpretato da Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck ha coinvolto 984.000 spettatori con il 6.2%.

La7: La Torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento e cultura presentato da Corrado Augias ha informato 670.000 spettatori e lo 3.6%.

Tv8: I tre moschettieri, il film del 2023, diretto da Martin Bourboulon, con François Civil e Vincent Cassel ha appassionato 452.000 spettatori con 2.9% di share.

Nove: Cash or Trash – Il Natale dei tesori, l’edizione speciale a tema natalizio del famoso show di aste e collezionismo condotto da Paolo Conticini ha incuriosito 691.000 spettatori con lo 4.4% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.716.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.183.000 spettatori con il 25.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 dicembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.654.000 spettatori con il 15.7 %;

: spettatori con il %; Conciati per le feste: 1.131.000 spettatori con lo 10.1%.

CANALE 5