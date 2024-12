Ascolti tv di domenica 29 dicembre 2024: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Uno sguardo dal cielo” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: “Uno sguardo dal cielo” contro “Tradimento”. Chi ha vinto?

Rai 1: Uno sguardo dal cielo, il film di Penny Marshall con protagonisti Whitney Houston e Denzel Washington ha emozionato 2.203.000 spettatori pari al 14.15% di share.

Su Rai 2: Una famiglia mostruosa, il film del 2021 diretto da Volfango De Biasi ha divertito 879.000 spettatori (5%).

Rai 3: Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 1.333.000 spettatori con il 7.13%.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha registrato 778.000 spettatori con il 5.49% di share.

Canale 5: Tradimento, la nuova soap turca che racconta le vicende di Güzide, stimata giudice che deve fare i conti con intrighi e segreti di famiglia ha appassionato 2.129.000 spettatori pari al 13.88% di share.

Italia 1: Batman Begins, il film del 2005 co-scritto e diretto da Christopher Nolan con protagonista Christian Bale ha interessato 985.000 spettatori con il 6.41% di share.

La7: Revenant – Redivivo, il film del 2015, diretto, co-scritto e co-prodotto da Alejandro González Iñárritu con Leonardo di Caprio ha tenuto col fiato sospeso 418.000 spettatori con il 2.84%.

Tv8: Time for him to come home to Christmas, il film natalizio del 2022, diretto da David Winning, con Tyler Hynes e Holland Roden ha coinvolto 541.000 spettatori con il 3.3%.

Nove: Che tempo che fa best of, il meglio del programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 347.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 dicembre 2024

RAI 1

Domenica In: 2.713.000 spettatori con il 22.31 % nella prima parte, 2.058.000 spettatori con il 19.13 % nella seconda parte;

spettatori con il % nella prima parte, spettatori con il % nella seconda parte; Da noi…a ruota libera: 1.771.000 spettatori con il 14.28%.

Canale 5