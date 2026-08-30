Ascolti tv sabato 29 agosto 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “La notte dei fiori” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 29 agosto 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: La notte dei fiori vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 29 agosto 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “La notte dei fiori” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: La notte dei fiori, il programma che celebra la grande musica ligure condotto da Nicola Savino ed Elenoire Casalegno ha intrattenuto 1.500.000 spettatori pari al 15% di share.

Su Rai 2: Crociera con delitto, il film diretto da Randy Carter con Skye Coyne e Matthew Pohlkamp ha coinvolto 865.000 spettatori pari al 7.4%.

Rai 3: C’era una volta il west, il film western all’italiana prodotto dalla Paramount Pictures e interpretato da Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards ha interessato 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo ha appassionato 725.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Canale 5: Ciao Darwin 9, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno strappato un sorriso a 1.306.000 spettatori con uno share del 16%.

Italia 1: Kong – Skull Island, il film del 2017 diretto da Jordan Vogt-Roberts e scritto da Dan Gilroy, Derek Connolly e Max Borenstein ha attirato l’attenzione di 502.000 spettatori con il 4.4%.

La7: Agente 007 – Si vive solo due volte, il film del 1967, diretto da Lewis Gilbert, con protagonista Sean Connery ha tenuto col fiato sospeso 351.000 spettatori con il 3.2%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha fatto compagnia a 185.000 spettatori (2.2%).

Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, il programma di aste presentato da Paolo Conticini ha incuriosito 315.000 con 2.5% di audience.

Ascolti L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 2.157.000 spettatori con il 16.6 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.614.000 spettatori con il 27.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 agosto 2026

RAI 1

Linea Blu – Porti d’Italia : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 833.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Navigando Lungocosta : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); Musica Mia: 0.000.000 spettatori (0.00%).

CANALE 5