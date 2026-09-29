Ascolti tv 28 settembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano” contro il “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 28 settembre 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Turchia-Italia vs Grande Fratello Vip – Auditel ieri sera, 28 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Turchia-Italia” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: Turchia-Italia, la partita di Uefa Nations League che vede gli Azzurri impegnati contro la Turchia ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: La ragazza del mare, il film del 2024 diretto da Joachim Rønning e scritto da Jeff Nathanson ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Lo stato delle cose, la nuova edizione del programma condotto da Massimo Giletti che racconta i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico ha raccolto 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha registrato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la quinta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con uno share dello 0.00%.

Italia 1: Jack Reacher – La prova decisiva, il film del 2012 scritto e diretto da Christopher McQuarrie con protagonista Tom Cruise ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: La torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento culturale, storico e politico condotto da Corrado Augias ha informato 0.000.000 spettatori e lo 0.00%.

Tv8: Prima o poi mi sposo, il film del 2001 diretto da Adam Shankman con protagonista Jennifer Lopez ha coinvolto 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori (share 0.00 %);

: spettatori (share %); Tutti a Scuola: 0.000.000 spettatori con il 0.00%, mentre il programma interessa 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5