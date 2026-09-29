Achille Lauro – Comuni Immortali, il concerto su Canale 5: scaletta e ordine delle canzoni

Da
Vito Savino
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Achille Lauro a San Siro

Achille Lauro conquista la prima serata di Canale 5 con “Comuni Immortali”, il grande concerto-evento registrato allo Stadio San Siro di Milano. L’appuntamento è per martedì 29 settembre 2026 alle 21.20, subito dopo La Ruota della Fortuna.

Lo spettacolo ripercorre buona parte della carriera dell’artista, dai successi che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico fino alle canzoni dell’ultimo progetto “Comuni mortali”.

Tra i momenti più attesi della serata c’è l’arrivo sul palco di Laura Pausini, protagonista insieme ad Achille Lauro di una speciale versione di “16 marzo” e poi interprete a San Siro della sua “La solitudine”.

Achille Lauro – Comuni Immortali: la scaletta su Canale 5

Lo speciale televisivo è tratto dal concerto che Achille Lauro ha tenuto a San Siro il 15 giugno 2026. Questa è la scaletta e l’ordine delle esibizioni documentati per quella serata:

  1. Amor
  2. Bam Bam Twist
  3. Dannata San Francisco
  4. 1969
  5. Senza una stupida storia
  6. La via dei guai
  7. Marilù
  8. Perdutamente
  9. Cristina
  10. Me ne frego
  11. Amore Disperato
  12. Rolls Royce
  13. La città degli angeli
  14. Domenica
  15. 16 marzo
  16. Maleducata
  17. Pessima / Cadillac 1920 / Bvlgari Black Swing / Thoiry Remix
  18. La bella e la bestia
  19. Comuni Immortali
  20. In viaggio verso il paradiso
  21. 16 marzo – con Laura Pausini
  22. La solitudine – Laura Pausini
  23. C’est la vie
  24. Incoscienti giovani

Questa è la setlist del concerto originale. L’ordine o il numero dei brani trasmessi da Canale 5 potrebbero subire variazioni nel montaggio televisivo, dal momento che Mediaset non ha diffuso al momento una scaletta specifica della versione TV.

Laura Pausini ospite di Achille Lauro

Uno dei momenti centrali di “Comuni Immortali” è proprio l’arrivo di Laura Pausini. La cantante raggiunge Achille Lauro nella parte finale dello spettacolo per interpretare insieme “16 marzo”. Subito dopo Pausini resta sul palco di San Siro per cantare “La solitudine”. Mediaset ha scelto proprio la presenza di Laura Pausini come uno degli elementi principali della promozione dello speciale televisivo.

La sfilata durante “Maleducata”

“Comuni Immortali” non è costruito soltanto come un concerto. Durante “Maleducata” trova spazio anche la sfilata di EROTICA, prima collezione femminile realizzata da Achille Lauro nel suo ruolo di direttore creativo di Dondup.

Sul palco di San Siro sfilano 39 look, con modelle internazionali tra cui Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi. L’intero momento farà parte dello spettacolo pensato come incontro tra musica, moda e performance.

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Vito Savino
https://www.superguidatv.it
Sono il Direttore di SuperGuidaTV. Da sempre unisco la mia competenza tecnica al mondo dei contenuti, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di scoperta e fruizione dell’intrattenimento più semplice, personalizzata e accessibile per tutti. Informatico di formazione, mi occupo da anni di sviluppo digitale, innovazione e strategie di prodotto, con una particolare attenzione all’evoluzione delle piattaforme media e alle nuove modalità di consumo audiovisivo. La mia passione per la televisione nasce da lontano — sono cresciuto a “pane e Bim Bum Bam” — e oggi continua attraverso il mio impegno nel raccontare, valorizzare e connettere il mondo della TV tradizionale con quello delle piattaforme streaming. Appassionato di serie TV, in particolare crime e poliziesche, credo nel potere delle storie di unire generazioni e linguaggi diversi, e nel valore della tecnologia come strumento per farle arrivare a un pubblico sempre più vasto e consapevole.