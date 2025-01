Ascolti tv di martedì 28 gennaio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Blackout Vite sospese” contro “La vita è bella“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 28 gennaio 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Blackout Vite sospese” contro “La vita è bella”. Chi ha vinto?

Rai 1: Blackout Vite sospese, la serie televisiva italo-tedesca diretta da Riccardo Donna con protagonista Alessandro Preziosi ha incollato alla tv 2.582.000 spettatori pari al 14.7% di share.

Su Rai 2: Stasera tutto è possibile, il game show condotto da Stefano de Martino ha divertito 2.263.000 spettatori pari al 14.2% di audience.

Rai 3: Zack, cane eroe, il film drammatico del 2020, diretto da Lynn Roth, con August Maturo e Ken Duken ha appassionato 693.000 spettatori pari allo 3.5% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica condotto da Bianca Berlinguer ha fatto compagnia a 656.000 telespettatori pari ad uno share del 4.5%.

Canale 5: La vita è bella, il film del 1997 co-scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni con Nicoletta Braschi ha emozionato 2.645.000 spettatori con uno share del 15.2%.

Italia 1: Le Iene, la nuova puntata del programma di inchieste ed attualità ha coinvolto 1.188.000 con uno share del 8.3%.

La7: DiMartedì, il programma d’informazione e attualità condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.556.000 spettatori con 9.2%.

Tv8: Un Natale da favola, il film del 2015, diretto da James Head, con Briana Evigan, Paul Campbell e Jacqueline Samuda ha coinvolto 326.000 spettatori con il 1.7% di share.

Nove: Little Big Italy: il viaggio di Francesco Panella per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani ha incuriosito 288.000 spettatori (pari al 1.9% di audience).

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 gennaio 2025

RAI 1

La volta buona : 1.564.000 spettatori con il 16.7 % di share;

: spettatori con il di share; Il Paradiso delle Signore : 1.754.000 telespettatori con uno share pari al 19.9 % ;

: telespettatori con uno share pari al ; La vita in diretta: 2.296.000 telespettatori con uno share pari al 20.7%.

CANALE 5