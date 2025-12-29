Ascolti tv di domenica 28 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Se fossi te” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Se fossi te vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 28 dicembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Se fossi te” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto?

Rai 1: Se fossi te, la nuova fiction con protagonisti Laura Chiatti e Marco Bocci ha coinvolto 2.905.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Su Rai 2: Le pistoleri, il film del 1971 diretto da Christian-Jaque, con protagoniste Brigitte Bardot e Claudia Cardinale ha appassionato 362.000 spettatori (2.1% di share).

Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 1.246.000 spettatori pari al 7.4% di share.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha registrato 648.000 spettatori con il 4.9% di share.

Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show versione Torneo condotto da Gerry Scotti ha incollato alla tv 2.176.000 spettatori con uno share del 18.4%.

Italia 1: La banda dei Babbi Natale, il film del 2010 diretto da Paolo Genovese con Aldo, Giovanni e Giacomo ha strappato un sorriso a 944.000 spettatori con il 5.7%.

La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico ha registrato 514.000 spettatori con il 3.3%.

Tv8: Il mio angelo di Natale, il film del 2016, diretto da Paul Shapiro, con Kristin Davis ha emozionato 459.000 spettatori con il 2.8% di audience.

Nove: Giorgio Panariello – La favola mia, lo spettacolo del comico toscano ha interessato 753.000 spettatori con il 4.8%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.653.000 spettatori con il 24.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.831.000 spettatori con il 25.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 dicembre 2025

RAI 1

Domenica In : 2.386.000 spettatori con il 19.6 % nella prima parte, 1.874.000 spettatori con il 17.4 % nella seconda parte e 1.548.000 spettatori con il 15.1% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;

: spettatori con il % nella prima parte, spettatori con il % nella seconda parte e spettatori con il 15.1% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara; Da noi…a ruota libera: 1.808.000 spettatori con il 14.7%.

Canale 5