Ascolti tv di domenica 28 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Se fossi te” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Se fossi te vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 28 dicembre 2025
Sfida Rai1 e Canale 5: “Se fossi te” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto?
Rai 1: Se fossi te, la nuova fiction con protagonisti Laura Chiatti e Marco Bocci ha coinvolto 2.905.000 spettatori pari al 18.9% di share.
Su Rai 2: Le pistoleri, il film del 1971 diretto da Christian-Jaque, con protagoniste Brigitte Bardot e Claudia Cardinale ha appassionato 362.000 spettatori (2.1% di share).
Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 1.246.000 spettatori pari al 7.4% di share.
Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha registrato 648.000 spettatori con il 4.9% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show versione Torneo condotto da Gerry Scotti ha incollato alla tv 2.176.000 spettatori con uno share del 18.4%.
Italia 1: La banda dei Babbi Natale, il film del 2010 diretto da Paolo Genovese con Aldo, Giovanni e Giacomo ha strappato un sorriso a 944.000 spettatori con il 5.7%.
La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico ha registrato 514.000 spettatori con il 3.3%.
Tv8: Il mio angelo di Natale, il film del 2016, diretto da Paul Shapiro, con Kristin Davis ha emozionato 459.000 spettatori con il 2.8% di audience.
Nove: Giorgio Panariello – La favola mia, lo spettacolo del comico toscano ha interessato 753.000 spettatori con il 4.8%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.653.000 spettatori con il 24.7% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.831.000 spettatori con il 25.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 dicembre 2025
RAI 1
- Domenica In: 2.386.000 spettatori con il 19.6% nella prima parte, 1.874.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte e 1.548.000 spettatori con il 15.1% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;
- Da noi…a ruota libera: 1.808.000 spettatori con il 14.7%.
Canale 5
- Beautiful: 1.762.000 spettatori (13.9%) di share;
- Forbidden Fruit: 1.861.000 spettatori (15.3%) di share;
- La forza di una donna: 1.973.000 spettatori (17.8%) di share;
- Le storie di Verissimo: 1.689.000 spettatori pari al 16.5% nella prima parte e 1.773.000 spettatori pari al 14.8% nella seconda parte.