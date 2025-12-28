Ascolti tv sabato 27 dicembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Festival del Circo di Montecarlo” contro “Il Volo – Tutti per uno“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 27 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Festival del Circo di Montecarlo vs Il Volo – Tutti per Uno | Auditel ieri sera, 27 dicembre 2025

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Festival del Circo di Montecarlo” contro “Il Volo – Tutti per uno”. Chi ha vinto?

Rai 1: Festival del Circo di Montecarlo, la 47ima edizione del prestigioso Festival ha attirato l’attenzione 2.276.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha appassionato 832.000 spettatori pari al 5.4% di audience.

Rai 3: La città ideale, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini ha informato 860.000 spettatori e il 5.7% di share.

Rete 4: Assassinio sull’Orient Express, il film del 2017 diretto e interpretato da Kenneth Branagh ha tenuto col fiato sospeso 515.000 spettatori pari al 3.5% di share.

Canale 5: Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, lo speciale dei tre tenori dalla magica cornice di Palazzo Te a Mantova ha intrattenuto 1.861.000 spettatori con uno share del 17.4%.

Italia 1: Shrek 2, il film d’animazione del 2004 diretto da Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon ha incuriosito 1.030.000 spettatori pari al 6.5%.

La7: Il club delle prime mogli, il film del 1996 diretto da Hugh Wilson con protagoniste Bette Midler, Goldie Hawn e Diane Keaton ha divertito 512.000 spettatori con il 3.2%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha fatto compagnia 315.000 spettatori (1.9%).

Nove: Lezioni private, il nuovo programma condotto da Luca Sommi che approfondisce i grandi temi universali legati all’attualità ha raccolto 209.000 spettatori con il 1.3% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.388.000 spettatori con il 24 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.985.000 spettatori con il 27.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 dicembre 2025

RAI 1

CANALE 5