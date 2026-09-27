Ascolti tv sabato 26 settembre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Bello di mamma con Enrico Brignano” contro “Tim Battiti Live 2000 Hits“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 26 settembre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Bello di mamma con Enrico Brignano vs Tim Battiti Live 2000 Hits | Auditel ieri sera, 26 settembre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Bello di mamma con Enrico Brignano” contro “Tim Battiti Live 2000 Hits”. Chi ha vinto?

Rai 1: Bello di mamma con Enrico Brignano, lo show del comico ed attore romano ha divertito 2.104.000 spettatori pari al 16.7% di share.

Su Rai 2: Francia-Polonia, la finale dei Campionati Europei di pallavolo maschile ha incollato alla tv 554.000 spettatori pari al 3.7%.

Rai 3: Blu notte, il programma che vede Carlo Lucarelli raccontare e analizzare i crimini e misteri del nostro Paese ha incuriosito 658.000 spettatori e il 5.4% di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo ha appassionato 761.000 spettatori pari al 6% di share.

Canale 5: Tim Battiti Live 2000 Hits, l’evento musicale condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 1.483.000 spettatori con uno share del 16.2%.

Italia 1: Inghilterra-Spagna, la partita di calcio della Nations League ha registrato 1.360.000 spettatori con il 8.9%.

La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 867.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 510.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.

Tv8: Una serata di stelle per Pupi, il grande appuntamento nel segno della solidarietà e della condivisione ha interessato 98.000 spettatori (0.7%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha raccolto 379.000 con 4.2% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.512.000 spettatori con il 22.3 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.909.000 spettatori con il 24.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 settembre 2026

RAI 1

Linea Blu – Porti d’Italia : 1.356.000 spettatori ( 0.00 11.6);

: spettatori ( 11.6); Passaggio a Nord Ovest : 950.000 spettatori ( 9.7 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 668.000 spettatori ( 7.4 %) nella prima parte e 762.000 spettatori ( 8.9 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Navigando lungocosta : 723.000 spettatori ( 8.8 %);

: spettatori ( %); Musica mia: 885.000 spettatori (10.1%).

CANALE 5