Ascolti tv domenica 25 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Libera 2” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Libera 2 vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 25 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Libera 2” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Libera 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Lunetta Savino ha coinvolto 2.626.000 spettatori pari al 16.9% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha attirato l’attenzione di 580.000 spettatori (3%).

Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha registrato 715.000 spettatori pari al 3.9% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha informato 719.000 spettatori con il 6% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della soap turca hanno incuriosito 1.813.000 spettatori con uno share del 11.7%.

Italia 1: Barcellona-Real Madrid, la partita di calcio de LaLiga ha incollato alla tv 1.954.000 spettatori con il 10.6%.

La7: La rabbia e l’odio, l’indagine sulle nuove generazioni di manifestanti che animano le piazze d’Europa, dalla Francia alla Spagna fino all’Italia, ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: F1 Paddock Live Pre Gara, l’appuntamento con il grande spettacolo del Mondiale di Formula 1 ha interessato 1.228.000 spettatori con il 10.3% di audience.

Nove: Che tempo che fa, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.351.000 spettatori con il 7.7% e 992.000 spettatori con il 7.4% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.126.000 spettatori con il 20.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.088.000 spettatori con il 20.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 ottobre 2026

RAI 1

Domenica In : 1.987.000 spettatori con il 17.7 % nella prima parte e 1.737.000 spettatori con il 16.5 % nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.567.000 e il 15.4 %);

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte (I Saluti di Mara a e il %); Da Noi… A Ruota Libera: 1.787.000 spettatori con il 14.9%.

Canale 5