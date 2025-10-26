Ascolti tv di sabato 25 ottobre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 25 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 3.019.000 spettatori pari al 22.8% di share.

Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha appassionato 725.000 spettatori pari al 4.1% di audience.

Rai 3: Sapiens – Un solo pianeta, il programma condotto da Mario Tozzi sul rapporto tra uomo e natura con l’obiettivo di dare risposte scientifiche chiare e semplici ha registrato 440.000 spettatori e il 2.7% di share.

Rete 4: Non-Stop, il film del 2014 diretto da Jaume Collet-Serra, con protagonista Liam Neeson ha tenuto col fiato sospeso 561.000 spettatori pari al 3.4% di share.

Canale 5: Tu si que vales, la nuova puntata del talent show ha divertito 4.214.000 spettatori con uno share del 27.1%.

Italia 1: L’era glaciale – In rotta di collisione, film d’animazione del 2016, diretto da Mike Thurmeier ha attirato l’attenzione di 751.000 spettatori pari al 4.3%.

La7: In altre parole, il programma di Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.095.000 spettatori con il 6.1% di share.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 378.000 spettatori (2.1% di audience).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha interessato 442.000 spettatori con il 2.8% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.181.000 spettatori con il 23 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.673.000 spettatori con il 25.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 ottobre 2025

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); A sua immagine interessa 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

interessa spettatori ( ); Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5