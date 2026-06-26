Ascolti tv giovedì 25 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mondiali 2026: Ecuador-Germania” contro “Montmartre“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 25 giugno 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026: Ecuador-Germania vs Montmartre. Auditel ieri sera, 25 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026: Ecuador-Germania” contro “Montmartre”. Chi ha vinto?

Rai1: Mondiali 2026: Ecuador-Germania, la partita di calcio dei Mondiali di Calcio 2026 ha appassionato 3.850.000 spettatori pari allo 28.7% di share.

Rai 2: Girl in the attic, il film thriller tv diretto da David Weaver con Jean Louisa Kelly ha tenuto col fiato sospeso 702.000 spettatori pari al 4.2%.

Rai 3: Overland, il programma d’avventura condotto da Filippo Tenti e Beppe Tenti ha attirato l’attenzione di 588.000 spettatori con lo 4%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha registrato 1.057.000 spettatori con il 9% di share.

Canale 5: Montmartre, la nuova serie tv ambientata nella Parigi della Belle Époque ha coinvolto 1.066.000 spettatori con uno share del 8.1%.

Italia 1: Sarabanda Celebrity, il game show di Enrico Papi ha divertito 874.000 spettatori (share 6.9%).

La7: Speciale Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha raccolto 674.000 spettatori e il 4.4%.

Tv8: Quattro matrimoni, il programma che vede quattro future spose competere per vincere una luna di miele da sogno ha incuriosito 341.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Nove: Sinceramente Persia: l’irresistibile e irriverente one woman show di Valentina Persia ha strappato un sorriso 374.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.540.000 spettatori con il 21.9 %;

: spettatori con il %; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.184.000 spettatori con il 25.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 1.350.000 spettatori con il 13.5 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:32, 1.327.000 spettatori con il 15.8 % nella seconda parte dalle 15:32 alle 16 e 1.022.000 spettatori con il 13.3 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:25;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:32, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:32 alle 16 e spettatori con il % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 16 alle 16:25; Vita in Diretta: 1.473.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:49 e 1.693.000 spettatori con il 20.9% dalle 17:49 alle 18:41.

CANALE 5