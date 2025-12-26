Ascolti tv giovedì 25 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Stanotte a Torino” contro “Concerto di Natale 2025“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 25 dicembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Stanotte a Torino, lo speciale di Alberto Angela ha attirato l’attenzione di 3.140.000 spettatori (0.00%).

Su Rai 2: Il ritorno di Mary Poppins, il film del 2018 diretto da Rob Marshall, il sequel di Mary Poppins, con protagonista Emily Blunt ha raccolto 878.000 spettatori con il 5.6% di share.

Rai 3: Soul, il film 23º lungometraggio Pixar ha emozionato 601.000 spettatori al 3.4% di share.

Rete 4: Natale a tutti i costi, il film commedia del 2022, scritto e diretto da Giovanni Bognetti con protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro ha strappato un sorriso a 699.000 spettatori con lo 4.2% di share.

Canale 5: Concerto di Natale 2025, la 33esima edizione del tradizionale concerto presentato da Federica Panicucci ha fatto compagnia a 1.841.000 spettatori con il 0.00% di share.

Italia 1: Harry Potter e la pietra filosofale, il film del 2001 diretto da Chris Columbus con Daniel Radcliffe e Rupert Grint ha appassionato 1.275.000 spettatori con 8.9% di share.

La7: Parenti Serpenti, il film cult del 1992 diretto da Mario Monicelli ha coinvolto 524.000 spettatori con il 3.2% dishare.

Tv8: Jumanji, il film del 1995 diretto da Joe Johnston con Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst e Bradley Pierce ha interessato 298.000 spettatori con lo 1.8% di share.

Nove: La Corrida, la finale del talent show più iconico di sempre condotto da Amadeus ha divertito 665.000 spettatori con il 4.9% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.040.000 spettatori con il 22.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 4.326.000 spettatori con il 24.2%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 dicembre 2025

La volta buona Story : 1.382.000 spettatori con il 16.8 %;

: spettatori con il %; Zecchino d’Oro – La festa di Natale: 1.179.000 spettatori con il 11.7%.

