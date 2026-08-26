Ascolti tv di martedì 25 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Lassie torna a casa” contro “Nata per te“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 25 agosto 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Lassie torna a casa vs Nata per te | Auditel del 25 agosto 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Lassie torna a casa” contro “Nata per te”. Chi ha vinto?

Rai 1: Lassie torna a casa, il film remake del classico del 1943 con Liz Taylor, ispirato al romanzo di Eric Knight “Lassie Come-Home” ha emozionato 1.345.000 spettatori pari allo 10.6% di share.

Su Rai 2: Angeli e demoni, il film del 2009 diretto da Ron Howard con Tom Hanks e Ayelet Zurer ha tenuto col fiato sospeso 926.000 spettatori pari allo 7.5% di Audience.

Rai 3: Pooh Un attimo ancora, il docufilm diretto da Nicola Conversa e dedicato alla storia della band ha incuriosito 805.000 spettatori con il 5.6% di auditel.

Rete 4: Le grandi domande di Freedom, il viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia con Roberto Giacobbo ha raccolto 425.000 telespettatori pari ad uno share dello 3.9%.

Canale 5: Nata per te, il film del 2023 diretto da Fabio Mollo ha coinvolto 1.624.000 spettatori con uno share del 14%.

Italia 1: Yoga Radio Estate, lo show musicale di Radio Bruno ha fatto compagnia a 806.000 spettatori con il 7.7%.

La7: In onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 838.000 spettatori e il 6% di share.

Tv8: No time to die, il film del 2021 diretto da Cary Joji Fukunaga con Daniel Craig, Ana de Armas e Rami Malek ha appassionato 340.000 spettatori con il 3.2% di share.

Nove: Giuseppe Giacobazzi – Il pedone, lo spettacolo del comico che racconta la vita vista dal pedone, tra comicità e riflessione ha interessato 510.000 spettatori (pari al 4.3% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

L’Eredità Summer : 2.352.000 spettatori con il 14.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.532.000 spettatori con il 28.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 agosto luglio 2026

RAI 1

Un’altra vita : 860.000 spettatori con il 9.4 %;

: 860.000 spettatori con il %; Vita in diretta: 827.000 spettatori con il 10.9% nella parte chiamata Start, 1.117.000 spettatori con il 15.2% nella presentazione e 1.403.000 spettatori con il 18.6%.

CANALE 5