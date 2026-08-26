Netflix si prepara al ritorno a scuola e alla fine delle ferie con un mese di Settembre 2026 ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.
Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Settembre 2026
Uno dei titoli più attesi del mese di Settembre su Netflix è la seconda stagione di ‘The Gentlemen‘ che vede nel cast anche la presenza di alcuni attori italiani come Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto. La serie, che avrà una terza stagione, sarà disponibile dal 3 settembre con 8 episodi della durata ciascuno di un’ora. Arriva poi la versione italiana del format coreano ‘PHYSICAL ITALIA: DA 100 A 1‘, in uscita dall’11 settembre, con nuovi episodi ogni venerdì e la finale venerdì 2 ottobre.
Ma in cosa consiste? 100 concorrenti provenienti dal mondo dello sport e dell’intrattenimento si sfideranno in prove fisiche estreme. Nel cast troviamo l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, l’atleta di kickboxing Elisabetta Canalis, il ginnasta “signore degli anelli” Jury Chechi, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, l’ex rugbista e volto TV Alvise Rigo e il content creator Luis Sal. Grande attesa poi la serie ‘Minerva la scuola‘ con Cristiana Capotondi e Massimiliano Gallo, in uscita dal 22 settembre.
Le serie e i film di Settembre di Netflix
Questi i titoli (tra film e serie), disponibili su Netflix ad Settembre 2026.
- Turning point: generazione 11 settembre, 2 settembre
- The Gentlemen 2, dal 3 settembre
- The sixth sense – il sesto senso, 5 settembre
- Fauda s5, 8 settembre
- Troy, 8 settembre
- Dang!, 8 settembre
- Why did i get married again?, 9 settembre
- Chiami il mio agente! Il film, dal 10 settembre
- Physical Italia: da 100 a 1, dall’11 settembre (ep. 1-3), 18 settembre (ep. 4-5), 25 settembre (ep. 6-7), 2 ottobre (finale)
- Nfl melbourne game, 11 settembre LIVE
- The ai doc: or how i became an apocaloptimist, 12 settembre
- Barbie e lo schiaccianoci, 14 settembre
- Come te nessuno mai, 15 settembre
- Col cuore in gola, 15 settembre
- Franco Battiato: il lungo viaggio, 15 settembre
- Race for glory: audi vs. lancia, 15 settembre
- Ghiaccio, 16 settembre
- Monster: la storia di Lizzie Borden, dal 17 settembre
- Stranger Things, storie dal 1985 stagione 2, dal 17 settembre
- Mani nude, 19 settembre
- Minerva La scuola, 22 settembre
- Wonka’s the golden ticket, 23 settembre
- Tutti al college, 24 settembre
- Unabomber, 25 settembre
- Steel ball run – le bizzarre avventure di jojo, 25 settembre
- La mummia, 27 settembre
- La mummia – il ritorno, 27 settembre
- La mummia – la tomba dell’imperatore dragone, 27 settembre
- Lego one piece, 29 settembre
- The widower: finché morte non ci separi, 30 settembre
Speciale L’Amica Geniale
Il grande successo Rai ‘L’Amica Geniale’ arriva ora su Netflix. Tutte le 4 stagioni tratte dal romanzo di Elena Ferrante saranno infatti disponibili dal 15 settembre.