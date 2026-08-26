Netflix si prepara al ritorno a scuola e alla fine delle ferie con un mese di Settembre 2026 ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Settembre 2026

Uno dei titoli più attesi del mese di Settembre su Netflix è la seconda stagione di ‘The Gentlemen‘ che vede nel cast anche la presenza di alcuni attori italiani come Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto. La serie, che avrà una terza stagione, sarà disponibile dal 3 settembre con 8 episodi della durata ciascuno di un’ora. Arriva poi la versione italiana del format coreano ‘PHYSICAL ITALIA: DA 100 A 1‘, in uscita dall’11 settembre, con nuovi episodi ogni venerdì e la finale venerdì 2 ottobre.

Ma in cosa consiste? 100 concorrenti provenienti dal mondo dello sport e dell’intrattenimento si sfideranno in prove fisiche estreme. Nel cast troviamo l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, l’atleta di kickboxing Elisabetta Canalis, il ginnasta “signore degli anelli” Jury Chechi, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, l’ex rugbista e volto TV Alvise Rigo e il content creator Luis Sal. Grande attesa poi la serie ‘Minerva la scuola‘ con Cristiana Capotondi e Massimiliano Gallo, in uscita dal 22 settembre.

Le serie e i film di Settembre di Netflix

Questi i titoli (tra film e serie), disponibili su Netflix ad Settembre 2026.

Turning point: generazione 11 settembre , 2 settembre

, 2 settembre The Gentlemen 2 , dal 3 settembre

, dal 3 settembre The sixth sense – il sesto senso , 5 settembre

, 5 settembre Fauda s5 , 8 settembre

, 8 settembre Troy , 8 settembre

, 8 settembre Dang! , 8 settembre

, 8 settembre Why did i get married again?, 9 settembre

9 settembre Chiami il mio agente! Il film , dal 10 settembre

, dal 10 settembre Physical Italia: da 100 a 1 , dall’11 settembre (ep. 1-3), 18 settembre (ep. 4-5), 25 settembre (ep. 6-7), 2 ottobre (finale)

, dall’11 settembre (ep. 1-3), 18 settembre (ep. 4-5), 25 settembre (ep. 6-7), 2 ottobre (finale) Nfl melbourne game , 11 settembre LIVE

, 11 settembre LIVE The ai doc: or how i became an apocaloptimist , 12 settembre

, 12 settembre Barbie e lo schiaccianoci , 14 settembre

, 14 settembre Come te nessuno mai , 15 settembre

, 15 settembre Col cuore in gola , 15 settembre

, 15 settembre Franco Battiato: il lungo viaggio , 15 settembre

, 15 settembre Race for glory: audi vs. lancia , 15 settembre

, 15 settembre Ghiaccio , 16 settembre

, 16 settembre Monster: la storia di Lizzie Borden , dal 17 settembre

, dal 17 settembre Stranger Things, storie dal 1985 stagione 2 , dal 17 settembre

, dal 17 settembre Mani nude, 19 settembre

19 settembre Minerva La scuola, 22 settembre

22 settembre Wonka’s the golden ticket , 23 settembre

, 23 settembre Tutti al college, 24 settembre

24 settembre Unabomber , 25 settembre

, 25 settembre Steel ball run – le bizzarre avventure di jojo , 25 settembre

, 25 settembre La mummia , 27 settembre

, 27 settembre La mummia – il ritorno , 27 settembre

, 27 settembre La mummia – la tomba dell’imperatore dragone , 27 settembre

, 27 settembre Lego one piece , 29 settembre

, 29 settembre The widower: finché morte non ci separi, 30 settembre

Speciale L’Amica Geniale

Il grande successo Rai ‘L’Amica Geniale’ arriva ora su Netflix. Tutte le 4 stagioni tratte dal romanzo di Elena Ferrante saranno infatti disponibili dal 15 settembre.