Ascolti tv giovedì 24 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Follemente” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 24 settembre 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Follemente vs Racconto di una notte. Auditel ieri sera, 24 settembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Follemente” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai1: Follemente, il film del 2025 diretto da Paolo Genovese con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo ha divertito 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.
Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.
Rai 3: Le cose che non sai, il nuovo programma di Eleonora Daniele ha raccolto 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.
Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, le nuove puntate del serial televisivo turco hanno incuriosito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha appassionato 0.000.000 spettatori (share 0.00%).
La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.
Tv8: Paesi Bassi-Germania, la partita di UEFA Nations League ha coinvolto 0.000.000 spettatori (0.00%).
Nove: Buy it now – Mai più senza: il programma condotto da Gabriele Corsi ha interessato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi di Stefano De Martino: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 settembre 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip 2026: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Uomini e Donne: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
- Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte