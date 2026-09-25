Ascolti tv 24 settembre 2026: Follemente, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
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Racconto di una notte

Ascolti tv giovedì 24 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Follemente” contro “Racconto di una notte. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 24 settembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Follemente vs Racconto di una notte. Auditel ieri sera, 24 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Follemente” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai1: Follemente, il film del 2025 diretto da Paolo Genovese con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo ha divertito 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Le cose che non sai, il nuovo programma di Eleonora Daniele ha raccolto 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, le nuove puntate del serial televisivo turco hanno incuriosito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha appassionato 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: Paesi Bassi-Germania, la partita di UEFA Nations League ha coinvolto 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Buy it now – Mai più senza: il programma condotto da Gabriele Corsi ha interessato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi di Stefano De Martino: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 settembre 2026

RAI 1

  • La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte;
  • Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
  • Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5

  • Grande Fratello Vip 2026: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
  • Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
  • Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
  • Uomini e Donne: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
  • Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
  • Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.