Ascolti tv giovedì 24 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Follemente” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 24 settembre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Follemente vs Racconto di una notte. Auditel ieri sera, 24 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Follemente” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai1: Follemente, il film del 2025 diretto da Paolo Genovese con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo ha divertito 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che vede Salvo Sottile approfondire i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Le cose che non sai, il nuovo programma di Eleonora Daniele ha raccolto 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma dedico all’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, le nuove puntate del serial televisivo turco hanno incuriosito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Le Iene, la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili ha appassionato 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: PiazzaPulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: Paesi Bassi-Germania, la partita di UEFA Nations League ha coinvolto 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Buy it now – Mai più senza: il programma condotto da Gabriele Corsi ha interessato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5