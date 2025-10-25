Ascolti tv di venerdì 24 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show 2025” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 24 ottobre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai1: Tale e Quale Show 2025, la nuova puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha divertito 2.937.000 spettatori pari al 20.1% di share.



Rai 2: Addio al nubilato, il film del 2021 diretto da Francesco Apolloni, con Laura Chiatti e Chiara Francini ha divertito 385.000 spettatori (2.3%).

Rai 3: Far West, la nuova stagione del programma di Flavio Sottile tra inchieste, storie e approfondimenti ha fatto compagnia 540.000 spettatori con il 3.7%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.290.000 spettatori con il 10.3% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno appassionato 2.135.000 spettatori con uno share del 15.1%.

Italia 1: Assassin Club, il film del 2023, diretto da Camille Delamarre ha tenuto col fiato sospeso 723.000 spettatori (share 4.3%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 827.000 spettatori e il 6.3%.

Tv8: Pechino Express, il game reality condotto da Costantino della Gherardesca ha interessato 387.000 spettatori con il 2.5% di share.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del one man show con Maurizio Crozza ha intrattenuto 938.000 spettatori con uno share del 5.4%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.295.000 spettatori con 22.1% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.857.000 spettatori con il 25.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 ottobre 2025

RAI 1

La Volta Buona : 1.476.000 spettatori con lo 17.4 %;

: spettatori con lo %; Il Paradiso delle Signore : 1.470.000 spettatori con lo 18.7 %;

: spettatori con lo %; Vita in Diretta: 1.856.000 spettatori con il 20.6%.

CANALE 5