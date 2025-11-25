Ascolti tv di lunedì 24 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il Commissario Ricciardi 3” contro il “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 24 novembre 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il Commissario Ricciardi 3 vs Grande Fratello Auditel ieri sera, 24 novembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il Commissario Ricciardi 3” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Ricciardi 3, i nuovi episodi della serie tv con protagonista Lino Guanciale hanno incollato alla tv 3.724.000 spettatori pari al 22.1% di share.

Su Rai 2: Lo Spaesato, il programma che vede Teo Mammucari raccontare il nostro Paese attraverso le tradizioni e le usanze di cinque borghi italiani ha raccolto 723.000 spettatori pari al 4.3%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione e attualità condotto da Massimo Giletti ha informato 1.077.000 spettatori (7.2%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di informazione e attualità condotto da Nicola Porro ha registrato 621.000 spettatori (4.8%).

Canale 5: Grande Fratello 2025, la decima puntata del reality show condotto da Simona Ventura ha intrattenuto 1.887.000 spettatori con uno share dello 14.5%.

Italia 1: Fast & Furious 8, il film del 2017 diretto da F. Gary Gray con protagonista Vin Diesel ha appassionato 976.000 spettatori con lo 6%.

La7: La Torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento e cultura presentato da Corrado Augias ha interessato 744.000 spettatori e lo 4%.

Tv8: GialappaShow, la sesta stagione dello show comico condotto dal Mago Forest ha fatto compagnia 793.000 spettatori con 4.9% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 411.000 spettatori con lo 2.3% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.822.000 spettatori con il 22.6 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.657.000 spettatori con il 26.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 novembre 2025

RAI 1

La volta buona : 2.229.000 spettatori con il 18.8 %;

: spettatori con il %; TG1 – Speciale Elezioni Regionali : 1.243.000 spettatori con il 12.2 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.363.000 spettatori con il 19.1%.

CANALE 5