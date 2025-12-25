Ascolti tv di mercoledì 24 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Santa Messa di Natale” contro “Il Volo – Incanto di Natale!“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 24 dicembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Santa Messa di Natale” contro “Il Volo – Incanto di Natale”. Chi ha vinto?
Rai 1: Santa Messa di Natale, la diretta della Messa di Natale di Papa Leone XIV ha registrato 2.129.000 spettatori pari allo 16% di share.
Su Rai 2: Zootropolis, il film d’animazione del 2016 co-ideato e diretto da Byron Howard e Rich Moore ha incuriosito 1.080.000 spettatori pari al 7.7%.
Rai 3: Uno sguardo dal cielo, il film del 1996 diretto da Penny Marshall, con protagonisti Whitney Houston e Denzel Washington ha appassionato 518.000 spettatori pari allo 3.6% di share.
Rete 4: Hachiko – Il mio migliore amico, il film del 2009 diretto da Lasse Hallström con protagonista Richard Gere ha emozionato 557.000 telespettatori pari ad uno share del 4%.
Canale 5: Il Volo – Incanto di Natale, il concerto del trio ha intrattenuto 2.025.000 spettatori con uno share del 17%.
Italia 1: Una poltrona per due, il film del 1983 diretto da John Landis e interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis ha interessato 2.086.000 spettatori con il 15.4% di audience.
La7: Indovina chi viene a cena, il film del 1967 diretto da Stanley Kramer e interpretato da Spencer Tracy e Sidney Poitier ha divertito 284.000 spettatori con il 2.1%.
Tv8: Ladyhawke, il film del 1985 diretto da Richard Donner con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer ha coinvolto 236.000 spettatori con il 1.7% di share.
Nove: Raul Cremona – Bravissssssimo!, lo spettacolo del comico, accompagnato al pianoforte da Marco Castelli, ha fatto compagnia a 428.000 spettatori (3%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 3.666.000 spettatori con il 23.7% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.810.000 spettatori con il 24.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 dicembre 2025
RAI 1
- La volta buona Story: 1.726.000 spettatori con il 14.6%.
- Zecchino d’Oro – La magia del Natale: 1.473.000 spettatori con il 12.7% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 2.220.000 spettatori con il 16.8% di share;
- Forbidden Fruit: 2.069.000 telespettatori pari al 16.6%;
- Io Sono Farah: 1.709.000 telespettatori pari al 15.3%;
- La forza di una donna: 1.842.000 telespettatori pari al 17.3%;
- Dentro la notizia: 1.684.000 spettatori pari al 15.3% nella prima parte e 1.939.000 spettatori pari al 16.4% nella seconda parte chiamata Le Voci.