Ascolti tv di mercoledì 24 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Santa Messa di Natale” contro “Il Volo – Incanto di Natale!“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 24 dicembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Santa Messa di Natale, la diretta della Messa di Natale di Papa Leone XIV ha registrato 2.129.000 spettatori pari allo 16% di share.

Su Rai 2: Zootropolis, il film d’animazione del 2016 co-ideato e diretto da Byron Howard e Rich Moore ha incuriosito 1.080.000 spettatori pari al 7.7%.

Rai 3: Uno sguardo dal cielo, il film del 1996 diretto da Penny Marshall, con protagonisti Whitney Houston e Denzel Washington ha appassionato 518.000 spettatori pari allo 3.6% di share.

Rete 4: Hachiko – Il mio migliore amico, il film del 2009 diretto da Lasse Hallström con protagonista Richard Gere ha emozionato 557.000 telespettatori pari ad uno share del 4%.

Canale 5: Il Volo – Incanto di Natale, il concerto del trio ha intrattenuto 2.025.000 spettatori con uno share del 17%.

Italia 1: Una poltrona per due, il film del 1983 diretto da John Landis e interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis ha interessato 2.086.000 spettatori con il 15.4% di audience.

La7: Indovina chi viene a cena, il film del 1967 diretto da Stanley Kramer e interpretato da Spencer Tracy e Sidney Poitier ha divertito 284.000 spettatori con il 2.1%.

Tv8: Ladyhawke, il film del 1985 diretto da Richard Donner con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer ha coinvolto 236.000 spettatori con il 1.7% di share.

Nove: Raul Cremona – Bravissssssimo!, lo spettacolo del comico, accompagnato al pianoforte da Marco Castelli, ha fatto compagnia a 428.000 spettatori (3%).

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 3.666.000 spettatori con il 23.7 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.810.000 spettatori con il 24.6% di share.

La volta buona Story : 1.726.000 spettatori con il 14.6 %.

: spettatori con il %. Zecchino d’Oro – La magia del Natale: 1.473.000 spettatori con il 12.7% di share.

