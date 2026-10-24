Ascolti tv venerdì 23 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 23 ottobre 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 23 ottobre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?
Rai1: The Voice Senior, la terza puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha emozionato 3.464.000 spettatori pari al 24.5% di share.
Rai 2: Estranei, la serie televisiva italiana diretta da Cosimo Alemà ha tenuto col fiato sospeso 757.000 spettatori (4.6%).
Rai 3: Romanzo Criminale, l’opera lirica del giudice e scrittore Giancarlo De Cataldo, ispirato alla storia della banda della Magliana, ha appassionato 100.000 spettatori con lo 0.6%.
Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 974.000 spettatori con il 7.8% di share.
Canale 5: Grande Fratello Vip, la dodicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 1.809.000 spettatori con uno share del 15.7%.
Italia 1: Senza rimorso, il film del 2021 diretto da Stefano Sollima ha incollato alla tv 813.000 spettatori (share 4.9%).
La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha interessato 903.000 spettatori e il 7.6%.
Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 255.000 spettatori pari al 1.7%.
Nove: Fratelli di Crozza: il one man show con Maurizio Crozza ha fatto compagnia a 938.000 spettatori con uno share del 5.4%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.253.000 spettatori con il 22.1% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.220.000 spettatori con il 22.1% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 ottobre 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.561.000 spettatori con il 15.3% nella prima parte e 1.632.000 spettatori con il 19% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.338.000 spettatori con il 16.6%;
- Vita in Diretta: 1.447.000 spettatori con il 17.5% nella presentazione e 1.773.000 spettatori con il 18.9%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.745.000 spettatori pari al 14.6%;
- Beautiful: 1.883.000 telespettatori con uno share del 16.6%;
- Forbidden Fruit: 1.962.000 spettatori e il 18.6% di share;
- Uomini e Donne: 2.062.000 spettatori e il 21.9% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 1.773.000 spettatori e il 21.5%;
- Amici di Maria De Filippi: 1.173.000 spettatori e il 15%;
- Dentro La Notizia: 1.220.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte e 1.391.000 spettatori pari al 15.8% nella seconda parte chiamata Le Voci.