Torna l’appuntamento con “Tu si que vales 2026“, il talent show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5 presentato quest’anno da Elisabetta Canalis con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni Canale 5. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, sabato 24 ottobre 2026.

Tu si que vales 2026 puntate, orario e quando inizia su Canale 5

Stasera, sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con “Tu si que vales 2026“, il talent show di successo condotto quest’anno da Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Una nuova imperdibile puntata che si preannuncia imperdibile con la partecipazione di tantissimi nuovi concorrenti di qualsiasi età e nazionalità pronti a stupire, emozionare e divertire il pubblico in studio e da casa. Un format vincente quello di Tu si que vales che, complice la presenza di grandi nomi in giuria e alla conduzione, ogni settimana incolla milioni di telespettatori dinanzi alla tv. Anche la scorsa settimana, la puntata di sabato 17 ottobre del talent ha registrato ascolti record appassionando 3,3 milioni di spettatori con uno share del 24,4

Il successo, in parte, è sicuramente legato anche alla giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi chiamati a giudicare le performance di artisti e performer. Insindacabile anche il voto di Sabrina Ferilli, voce e giudice del popolo.

Tu si que vales 2026, torna stasera anche Belen Rodriguez

Anche la puntata di stasera, sabato 24 ottobre 2026, di Tu si Que Vales 2026 potrà contare sulla partecipazione di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, dopo aver condotto il talent per diverse stagioni, quest’anno è tornata con un ruolo speciale: quello di giurata della sfida di lipsync che vede i giudici mettersi in gioco per interpretare grandi hit della storia della musica con 5 incredibili superstar.

Come sempre presente l’inarrestabile e irriverente Giovannino che con le sue incursioni continua ad corteggiare ed importunare la sua amata Sabrina Ferilli.

che diverte il pubblico in studio e a casa quando irrompe sul palco a corteggiare la sua “amata” Sabrina Ferilli

Tu si que vales non è solo divertimento. Il talent show offre momenti di intense emozioni raccontando sul palco temi profondi che appartengono ai protagonisti che in modo delicato e toccante spesso snocciolano storie capaci di far riflettere e di lasciare il segno.

L’appuntamento con “Tu si que vales 2026” è il sabato in prima serata su Canale. 5.