Tutto pronto per una nuova puntata di “Ballando con le stelle 2026“, il dance show condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Scopriamo le anticipazioni, il ballerino per una notte, la giuria e il cast di concorrenti e maestri di ballo.

Ballando con le stelle 2026, stasera la quarta puntata: chi sarà ballerino per una notte?

Stasera, sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 21.30 va in onda la quarta di “Ballando con le Stelle“, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata quest’anno da Simone Di Pasquale. Tornano così ad accendersi i riflettori sulla pista da ballo dello show del sabato sera trasmesso in diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra su Rai1. 13 le coppie di concorrenti e partecipanti ancora in gara, visto che al momento non ci sono state coppie eliminate. Tutte le esibizioni di ballo dei concorrenti saranno come sempre sottoposte al voto della giuria composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano ed Ivan Zazzaroni.

Accanto a loro, a bordo pista, ritroviamo anche Simona Ventura e Francesca Fialdini detentrici del tesoretto con Rossella Erra. A loro il compito di dividere il tesoretto andando così a stravolgere la classifica finale. Presenti anche i Tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. Il giudizio finale spetterà ancora una volta al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay.

Una puntata che si preannuncia imperdibile con l’arrivo di un nuovo ballerino per una notte; anzi questa sera saranno ben due, peraltro due vecchie conoscenze di Ballando. Si tratta di Bianca Guaccero e Federica Nargi, “Ballerine per una notte”.

Ballando con le stelle 2026, chi ha vinto la terza puntata?

Torniamo alla gara di Ballando con le Stelle 2026. Tutte le 13 coppie di partecipanti sono ancora in gara, nessuna eliminazione né tantomeno ballottaggio in corso. Chi ha vinto la terza puntata di Ballando? Con 78 punti i vincitori sono stati Ornella Muti e Pasquale La Rocca con 48 punti assegnati dalla giuria e 30 di tesoretto di Simona Ventura. A distanza di soli 4 punti si sono classificati Andy Diaz e Gioia Giovanatti, mentre con 72 punti totali la coppia Alberto Ravagnani e Erika Martinelli.

A seguire tutte le coppie di concorrenti in gara a Ballando con le Stelle:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

• Manuela Moreno – Carlo Aloia

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

• Alessandro Matri – Giada Lini

• Massimo Ghini – Valentina Fiorini

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti

• Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina

• Anna Safroncik – Leonardo Lini

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

• Monica Guerritore – Luca Urso

• Riccardo Rossi – Elisa Terrasi

• Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca

Ricordiamo che tutte le esibizioni di ballo dei concorrenti di Ballando saranno accompagnate dalla Paolo Belli Big Band con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.

Ballando con le stelle 2026, come si votano le coppie?

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2026 spetterà come sempre al pubblico da casa chiamato a votare tramite i social e quest’anno, per la prima volta, anche online su RaiPlay.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Per gli approfondimenti sul programma e per scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto su RaiPlay.