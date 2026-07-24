Ascolti tv giovedì 23 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani” contro “TIM Battiti Live 2026“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 23 luglio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani vs TIM Battiti Live 2026. Auditel ieri sera, 23 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani” contro “TIM Battiti Live 2026”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani, le repliche della serie tv campione d’ascolti con Luca Argentero hanno interessato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rai 2: Il Commissario Rex, una versione tutta nuova della serie del Commissario Rex degli anni ’90, ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich tra scienza, natura, cultura e approfondimento ha raccolto 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: TIM Battiti Live 2026, la quarta puntata della kermesse musicale dell’estate condotta da Ilary Blasi ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Chicago Med, la serie tv statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: In onda, il programma dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: Quattro matrimoni, il programma che vede quattro future spose competere per vincere una luna di miele da sogno ha incuriosito 0.000.000 spettatori (0.00%) nel primo episodio e 0.000.000 spettatori (0.00%) nel secondo episodio.

Nove: La Corrida: lo show dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Amadeus ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs L’Eredità Summer: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 luglio 2026

RAI 1

Capri : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella parte chiamata Start dalle 16:13 alle 17, 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 17:04 alle 17:41 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:41 alle 18:36.

CANALE 5