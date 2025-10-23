Ascolti tv 22 ottobre 2025: Il Commissario Montalbano (17.8%), This is Me (21.2%), Affari Tuoi (21.4%), La Ruota della Fortuna (27.1%) | Dati Auditel

Ascolti tv di mercoledì 22 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Il Commissario Montalbano” contro “This Is Me“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 22 ottobre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs This Is Me. Auditel del 22 ottobre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “This Is Me”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha attirato l’attenzione di 2.829.000 spettatori pari allo 17.8% di share.

Su Rai 2: 9-1-1, la settima stagione della serie tv ha coinvolto 520.000 spettatori pari al 3.1%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha appassionato 1.392.000 spettatori pari allo 8.9% di share.

Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha raccolto 409.000 telespettatori pari ad uno share del 3.2%.

Canale 5: This Is Me, la seconda puntata del programma presentato da Silvia Toffanin ha coinvolto 2.867.000 spettatori con uno share del 21.2%.

Italia 1: The legend of Tarzan, il film del 2016 diretto da David Yates con protagonisti Alexander Skarsgård e Margot Robbie ha tenuto col fiato sospeso 798.000 spettatori con il 4.5% di audience.

La7: Una giornata particolare: la nuova edizione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo ha incuriosito 1.019.000 spettatori con il 6.1%.

Tv8: Chelsea-Ajax, la partita di Champions League 2025-2026 ha incollato alla tv 482.000 spettatori con il 2.6% di share.

Nove: Circo Massimo, il programma condotto da Marco Giannini che dà spazio all’informazione, all’attualità, alla politica, all’economia ha registrato 211.000 spettatori (1.3%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

  • Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.317.000 spettatori con il 21.4% di share.
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.436.000 spettatori con il 27.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 ottobre 2025

RAI 1

  • La volta buona: 1.431.000 spettatori con il 16.5%.
  • Il Paradiso delle Signore: 1.409.000 spettatori con il 17% di share.
  • Vita in diretta: 1.913.000 spettatori con il 20.2% di share.

CANALE 5

  • Beautiful: 2.161.000 spettatori con il 18% di share;
  • Grande Fratello: 1.818.000 spettatori con il 15.3% di share;
  • Forbidden Fruit: 2.116.000 telespettatori pari al 19%;
  • Uomini e Donne: 2.217.000 spettatori con il 22.5% di share;
  • La forza di una donna: 1.973.000 telespettatori pari al 23.4%;
  • Amici: 1.451.000 spettatori con il 18.1% di share;
  • Dentro la notizia: 1.293.000 spettatori pari al 16.4% nella prima parte e 1.327.000 spettatori pari al 15.1% nella seconda parte chiamata Le Voci.

