Ascolti tv di mercoledì 22 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “This Is Me“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 22 ottobre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “This Is Me”. Chi ha vinto?
Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha attirato l’attenzione di 2.829.000 spettatori pari allo 17.8% di share.
Su Rai 2: 9-1-1, la settima stagione della serie tv ha coinvolto 520.000 spettatori pari al 3.1%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha appassionato 1.392.000 spettatori pari allo 8.9% di share.
Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha raccolto 409.000 telespettatori pari ad uno share del 3.2%.
Canale 5: This Is Me, la seconda puntata del programma presentato da Silvia Toffanin ha coinvolto 2.867.000 spettatori con uno share del 21.2%.
Italia 1: The legend of Tarzan, il film del 2016 diretto da David Yates con protagonisti Alexander Skarsgård e Margot Robbie ha tenuto col fiato sospeso 798.000 spettatori con il 4.5% di audience.
La7: Una giornata particolare: la nuova edizione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo ha incuriosito 1.019.000 spettatori con il 6.1%.
Tv8: Chelsea-Ajax, la partita di Champions League 2025-2026 ha incollato alla tv 482.000 spettatori con il 2.6% di share.
Nove: Circo Massimo, il programma condotto da Marco Giannini che dà spazio all’informazione, all’attualità, alla politica, all’economia ha registrato 211.000 spettatori (1.3%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.317.000 spettatori con il 21.4% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.436.000 spettatori con il 27.1% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 ottobre 2025
RAI 1
- La volta buona: 1.431.000 spettatori con il 16.5%.
- Il Paradiso delle Signore: 1.409.000 spettatori con il 17% di share.
- Vita in diretta: 1.913.000 spettatori con il 20.2% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 2.161.000 spettatori con il 18% di share;
- Grande Fratello: 1.818.000 spettatori con il 15.3% di share;
- Forbidden Fruit: 2.116.000 telespettatori pari al 19%;
- Uomini e Donne: 2.217.000 spettatori con il 22.5% di share;
- La forza di una donna: 1.973.000 telespettatori pari al 23.4%;
- Amici: 1.451.000 spettatori con il 18.1% di share;
- Dentro la notizia: 1.293.000 spettatori pari al 16.4% nella prima parte e 1.327.000 spettatori pari al 15.1% nella seconda parte chiamata Le Voci.