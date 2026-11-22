Ascolti tv sabato 21 novembre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 21 novembre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales | Auditel 21 novembre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle 2026, l’ottava puntata del dance show condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 2.867.000 spettatori pari al 27.2% di share. Il segmento Ballando Tutti in Pista (3.793.000 spettatori con il 22.6%).

Su Rai 2: S.W.A.T. Exiles, la serie tv americana di genere action drama, sequel/spin-off della serie televisiva del 2017 S.W.A.T., ha coinvolto 522.000 spettatori pari al 3.2%.

Rai 3: Città segrete, una puntata speciale per ricordare Corrado Augias, grande giornalista, scrittore e intellettuale italiano ha interessato 589.000 spettatori e il 3.8% di share.

Rete 4: Jason Bourne, il film del 2016 diretto da Paul Greengrass con protagonista Matt Damon ha appassionato 331.000 spettatori pari al 2.2% di share.

Canale 5: Tu si que vales 2026, la ottava puntata del talent show condotto da Elisabetta Canalis ha incollato alla tv 3.558.000 spettatori con uno share del 24.1%. (Buonanotte di Tú Sí Que Vales a 1.461.000 e il 21%).

Italia 1: Animali fantastici – I segreti di Silente, il terzo film della serie spin-off di Harry Potter diretto da David Yates ha tenuto col fiato sospeso 670.000 spettatori con il 4.6%.

La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.157.000 spettatori con il 6.8% nella prima parte e 557.000 spettatori con il 4% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 159.000 spettatori (1.3%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha raccolto 429.000 con 2.9% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.059.000 spettatori con il 23.7 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.531.000 spettatori con il 20.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 novembre 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.297.000 spettatori ( 11.3 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 792.000 spettatori ( 7.7 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 662.000 spettatori ( 6.8 %) nella prima parte e 739.000 spettatori ( 7.9 %) nella seconda parte.;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte.; Ciao Maschio: 1.238.000 spettatori (11.9%) nella prima parte e 1.615.000 spettatori (14.2%) nella seconda parte.

CANALE 5