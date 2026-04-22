Ascolti tv di martedì 21 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Inter-Como“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 21 aprile 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Inter-Como | Auditel del 21 aprile 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Inter-Como”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha appassionato 2.853.000 spettatori pari al 16.2% di share.

Su Rai 2: Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani ha incuriosito 1.761.000 spettatori pari all’11.4% di Audience.

Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha registrato 457.000 spettatori con il 3% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha raccolto 456.000 telespettatori pari ad uno share dello 3.5%.

Canale 5: Inter-Como, la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2026 ha incollato alla tv 4.851.000 spettatori con uno share del 24%.

Italia 1: Le Iene presentano: il Verdetto, lo speciale del programma dedicato all’omicidio di Avetrana e alla tragica scomparsa della quindicenne Sarah Scazzi ha interessato 913.000 spettatori con il 7.1%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.573.000 spettatori e il 9.8% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha intrattenuto 320.000 spettatori con il 2% di share.

Nove: Only Fun – Comico Show, il programma comico condotto da Belén Rodríguez e i PanPers ha fatto compagnia 536.000 spettatori (pari al 3.4% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 5.590.000 spettatori con il 25.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: non è andata in onda.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 aprile 2026

RAI 1

La volta buona : 1.434.000 spettatori con il 13.5 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.468.000 spettatori con il 16.9 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 1.413.000 spettatori con il 18.1 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.438.000 spettatori con il 19.1% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 1.838.000 spettatori con il 20.6% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5