Ascolti tv di lunedì 20 novembre 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Ucraina-Italia,” contro “Grande Fratello“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 20 novembre 2023?

Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: “Ucraina-Italia” contro “Grande Fratello”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ucraina-Italia, la partita di qualificazione della Nazionale Italiana per gli Europei 2024 ha incollato alla tv 8.783.000 spettatori pari al 38.7% di share.

Su Rai 2: Gli ultimi saranno ultimi, il film drammatico italiano del 2015 diretto da Massimiliano Bruno, che ha come protagonista Paola Cortellesi ha coinvolto 1.202.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Rai 3: Indovina chi viene a cena, il programma di Sabrina Giannini su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili ha attirato l’attenzione di 943.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%.

Rete 4: Quarta Repubblica, l’appuntamento il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro ha registrato 926.000 spettatori con il 6% di share.

Canale 5: Grande Fratello 2023, la ventunesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici ha fatto compagnia a 2.593.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Italia 1: Richie Rich – Il più ricco del mondo, il film del 1994 diretto da Donald Petrie, con Macaulay Culkin ha divertito 764.000 spettatori pari al 3.8% di share.

La7: Tina: What’s Love Got To Do With It, il film di Brian Gibson. Con Laurence Fishburne, Angela Bassett, Tina Turner appassionato 503.000 spettatori con uno share del 2.7%.

Tv8: Io prima di te, il film diretto da Thea Sharrock, con Emilia Clarke e Sam Claflin ha emozionato 365.000 spettatori con il 1.9% di audience.

Nove: Il contadino cerca moglie, il reality show che vede otto contadini alla ricerca della dolce metà ha interessato 462.000 spettatori con il 2.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 novembre 2023

RAI 1

La volta buona : 1.389.000 spettatori con 13.4 % .

: spettatori con . Il Paradiso delle Signore : 1.799.000 spettatori con il 19.6 % .

: 1.799.000 spettatori con il . La Vita Diretta: 2.668.000 con share di 22.9%.

CANALE 5