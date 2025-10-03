Ascolti tv ieri, giovedì 2 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “La ricetta della felicità” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 2 ottobre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: La ricetta della felicità, la miniserie racconta la storia di Marta Rampini con protagonista Cristiana Capotondi ha incollato alla tv 3.057.000 spettatori (18.3%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha attirato l’attenzione di 909.000 spettatori con il 6.6% di share.

Rai 3: The Mauritanian, il flm del 2021 diretto da Kevin Macdonald ha tenuto col fiato sospeso 538.000 spettatori al 3.1% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha informato 787.000 spettatori con lo 5.9% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della dizi turca con protagonista Aras Aydin hanno coinvolto 2.511.000 spettatori con il 16.3% di share.

Italia 1: L’uomo d’acciaio, il film diretto da Zack Snyder con protagonista Henry Cavill ha appassionato 880.000 spettatori con 5.3% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 1.012.000 spettatori con il 7.8% di share.

Tv8: Feyenoord-Aston Villa, la seconda giornata di partite di Europa League 2025-2026 ha raccolto 584.000 spettatori con lo 3% di share.

Nove: Marta e Gianluca – Io e Gianlu, lo spettacolo, omaggio involontario a “Io e Annie”, ha divertito 469.000 spettatori con il 2.6% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.710.000 spettatori con il 0.00 % di share.

: spettatori con il % di share. Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.111.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 ottobre 2025

