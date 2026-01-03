Ascolti tv di venerdì 2 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Seduci e scappa” contro “Cabrini”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 2 gennaio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Seduci e scappa vs Cabrini. Auditel ieri sera, 2 gennaio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Seduci e scappa” contro “Cabrini”. Chi ha vinto?

Rai1: Seduci e scappa, il film del 2026, diretto da Fabrizio Costa, con Francesco Arca, Nino Frassica e Mariana Lancellotti ha raccolto 2.694.000 spettatori pari al 16.5% di share.



Rai 2: Crudelia, il film del 2021 diretto da Craig Gillespie con Emma Stone ha fatto compagnia a 926.000 spettatori (5.8%).

Rai 3: Enzo Jannacci, il documentario diretto da Giorgio Verdelli dedicato alla musica, cabaret e medicina del cantautore e chirurgo milanese ha incuriosito 590 spettatori con il 3.3%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 1.533.000 spettatori con il 12.1% di share.

Canale 5: Cabrini, il film del 2024 diretto da Alejandro Monteverde con protagonista Cristiana Dell’Anna ha emozionato 1.430.000 spettatori con uno share del 10.7%.

Italia 1: Harry Potter e il calice di fuoco, il film del 2005 diretto da Mike Newell con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ha coinvolto 1.255.000 spettatori (share 8.2%).

La7: The Illusionist.- L’illusionista, il film del 2006, diretto da Neil Burger, con Edward Norton e Paul Giamatti ha appassionato 502.000 spettatori e il 2.8%.

Tv8: No time to die, il 25º film della serie di film di James Bond con protagonista Daniel Craig ha tenuto col fiato sospeso 408.000 spettatori con uno share del 2.7%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 376.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.799.000 spettatori con 24.1% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.069.000 spettatori con il 25.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona Special : 1.541.000 spettatori con lo 13.5 %;

: spettatori con lo %; Notti magiche Campionato mondiale di magia: 1.284.000 spettatori con il 10.4%.

CANALE 5